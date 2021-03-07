مشکل حقوق های معوقه، عیدی و همسان سازی حقوق بازنشستگان هما حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از توافق مدیرعامل ایران ایر با محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اعطای کمک‌های مالی فوری به ایران ایر پس از برگزاری جلسات متعدد در خصوص مشکلات مالی این شرکت هواپیمایی و تعویق پرداختی‌های بازنشستگان هما خبر داد.

بر اساس آنچه ایران ایر اعلام کرده، نوبخت پس از استماع جزئیات مشکلات «هما»، علی‌الخصوص موضوعات پرداخت حقوق، عیدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان «هما» و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه برای تهاتر بدهی‌های شرکت از طریق مطالبات «هما» از دولت، در جلسات اسفندماه سال جاری، دستور اقدام و بررسی‌های کارشناسی برای انجام درخواست‌های صورت گرفته را صادر کرده است.

پرداخت حقوق بازنشستگان هما در ۱۴۰۰ به دولت واگذار شد

همچنین با موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشکلات مذکور از جمله قول معاون رئیس جمهور برای کمک فوری سازمان برنامه و بودجه به «هما» جهت تأمین نقدینگی پرداخت‌های قبل از پایان سال و نیز لحاظ کردن کمک به صندوق بازنشستگی «هما» در آئین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حقوق‌های سال آتی، توسط سازمان برنامه و بودجه مرتفع خواهد شد.

هما ۲۳ هزار حقوق بگیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ۲۳ هزار حقوق‌بگیر دارد که ۱۳ هزار نفر آنها بازنشسته هستند.

به علاوه این‌ها، چند صد نفر نیروی شرکت‌های خدماتی و اقماری ایران ایر هستند که به صورت پیمانکاری برای هما کار می‌کنند و پرداخت حقوق آن‌ها نیز بر عهده این شرکت دولتی است.