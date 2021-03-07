به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای استان تهران از نهایی شدن تشکیل هیأت‌های نظارت در شهرستان‌های استان تهران و صدور احکام اعضای این هیأت‌ها خبر داد.

احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هیأت‌های نظارت شهرستان‌های استان تهران پس از مشورت و همکاری با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان تهران و تائید صلاحیت آن‌ها توسط مراجع ذی‌ربط، انتخاب و احکام آن‌ها صادر شد. با معرفی هیأت‌های نظارت شهرستانها، قدم اولیه و اساسی ساختارهای دیگر هیأت‌های نظارت در بخش‌ها برداشته شد.

هیأت‌های نظارت در بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و یا سایر مراکز در استان تهران برای نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا مستقر خواهند شد.

مطابق آئین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اعضای هیأت مرکزی نظارت استان تهران با مشورت مجمع نمایندگان استان به‌منظور نظارت در انتخابات استان تعیین و پیش از این نادری (رئیس)، حجت الاسلام حسن نوروزی و رضا تقی پور انوری به‌عنوان اعضای هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای استان تهران انتخاب شده بودند.