تلاشمان کسب رضایت صادرکنندگان، واردکنندگان و تولید کنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان، هدف از سفر به استان هرمزگان را جایگاه ویژه استان در حوزه صادرات و واردات عنوان و اظهار کرد: هرمزگان در واقع پیشانی تجارت کشور است.

شریعتی افزود: علیرغم اثرات تحریم‌ها، بنادر هرمزگان و کارخانجات و حوزه‌های تولیدی مشمول استاندارد در هرمزگان عملکرد مطلوبی داشته است. در سفر به استان، تنگناهای موجود را بررسی و برای رفع آنها اقدام خواهیم کر.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: شنوای فرمایشات و توصیه‌های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس در حوزه استاندارد هستیم و تلاش خواهیم کرد رضایت صادرکنندگان و واردکنندگان و تولید کنندگان در سال جهش تولید را کسب کنیم.

مدیرکل استاندارد هرمزگان نیز در این دیدار اظهارامیدواری کرد سفر رئیس سازمان ملی استاندارد به استان مایه خیر و برکت است.

عیسی باقرزاده با بیان اینکه ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمدهای سازمان ملی استاندارد از استان هرمزگان است؛ گفت: از ابتدای سال تاکنون امسال ۲۸ هزار اظهارنامه در گمرکات استان مورد بررسی قرار گرفته است و مجوز ورود و خروج کالاها صادر شده و ۱۲۵ میلیارد تومان نیز در این مدت درآمد داشتیم. بنابراین استاندارد هرمزگان نقش مهمی در حوزه درآمد ملی دارد.

باقرزاده اظهار کرد: کارکرد هرمزگان در استان کارکردی ملی است و ۵ اداره کل گمرک و ۱۷ دفتر گمرکی در استان داریم که در برخی از آنها حضور نداریم.