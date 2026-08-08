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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

زارع زاده: ۷۰۳ میلیارد تومان درآمد استاندارد هرمزگان در ۳ ماه وصول شد

زارع زاده: ۷۰۳ میلیارد تومان درآمد استاندارد هرمزگان در ۳ ماه وصول شد

بندرعباس- مدیرکل استاندارد هرمزگان گفت: از یک هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان درآمد موظفی این اداره کل، تاکنون ۷۰۳ میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ وصول و به حساب خزانه کل واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زارع‌زاده در نشست شورای معاونین اداره کل استاندارد هرمزگان، اظهار کرد: در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، ۷۰۳ میلیارد تومان درآمد وصولی این اداره کل از فعالیت‌های صادرات و واردات، اجرای استاندارد و سایر موارد به حساب خزانه کل واریز شده است.

وی افزود: بر اساس رقم یک هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان درآمد موظفی واگذار شده از سوی سازمان ملی استاندارد به اداره کل استاندارد هرمزگان، تاکنون ۴۱ درصد این درآمدها وصول و محقق شده است.

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به جایگاه این اداره کل در میان دستگاه‌های اجرایی درآمدزای استان، بیان کرد: اداره کل استاندارد هرمزگان پس از اداره کل امور مالیاتی و گمرک در جایگاه سوم درآمدزایی استان قرار دارد.

زارع‌زاده ابراز امیدواری کرد این روند با همت کارکنان اداره کل در ادامه سال موجب رشد و شکوفایی بیشتر در تحقق عملکردهای موظفی مجموعه استاندارد در استان شود.

گفتنی است، اداره کل استاندارد هرمزگان در کارگروه درآمد و تجهیزات استان به عنوان یکی از دستگاه‌های درآمدزای استان مطرح بوده و همواره در این رابطه مورد تقدیر قرار گرفته است.

کد مطلب 6910832

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