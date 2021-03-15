به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی امروز در همایش ملی هوای نو که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند تغییر در نهاد جهان و هستی اساساً تعبیه شده است. هستی همواره در حال تغییر است و این تغییر تنها مختص به ظواهر نیست. جوهر عالم در حال تغییر است و اگر در این مسیر تغییر حرکت نداشته باشیم سراسر خسارت است. چنانچه تمام دل‌ها یکی شد و عمل صالح و تواصی به صبر اتفاق افتاد، شاهد شکوهمندی‌های حیرت انگیزی در مسیر تحول خواهیم بود.

وی تحول را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: نهادهای فرهنگی که وظیفه فعالیت‌های فرهنگی دارند، در حوزه فرهنگی نباید به کمتر از تحول راضی شوند و چنانچه چنین نشود، خسارت است. در این نوع گردهمایی‌ها اتفاقات مبارکی نهفته است که یکی از آنان می‌تواند تحول باشد.

حجت‌الاسلام قمی با تأکید بر اینکه به کمتر از تحول نباید در سپهر انقلاب اسلامی بسنده کرد، خاطرنشان کرد: تحولات مقدس است؛ در ظریف‌ترین نظرسنجی‌ها، مردم ایران را مردمی خداباور و معتقد می‌دانند. مفاهیم دینی باید عملیاتی شود و این مطالبه رهبر انقلاب در مطالبات اخیرشان است. این مفاهیم دینی تنها با نهادهای فرهنگی همچون سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر تشکل‌های دینی محقق می‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: سنت خداوند بر این است که اگر آب حرکت نداشته باشد و رشد نکند، می گندد. اجتماع مومنانه تشکل‌های دینی که با عقاید دینی با یکدیگر مرتبط هستند باید پای تعهداتی که به انقلاب دارند بایستند و در مسیر تحول حرکت کنند.

وی با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است، اظهار داشت: این اقدامی که از سوی تشکل‌های دینی و نهادهای فرهنگی در حال رخ دادن است، بسیار اتفاق بزرگی است. تشییع پیکر سردار سلیمانی یکی از اتفاقات مهمی بود که نشان از باطن ایمانی جامعه داشت که باید مورد توجه نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام قمی بیان کرد: تواصی به حق و تواصی به صبر لازمه تحول است و اصل تواصی مواسات است. باید با منظومه معارف و مفاهیم دینی جامعه را متحول کرد.

وی در پایان گفت: تشکل‌های دینی خود یک سازمان هستند که می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند. بنابراین هیچ تشکلی نباید دست کم گرفته شود بلکه همه اجزای تشکل‌های دینی باید ارتقا یابند.