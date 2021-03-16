رئیس جدید فرهنگستان هنر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیسجمهور در اجرای بند (۲) اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ مهر ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب نامه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ آن شورا، دکتر بهمن نامور مطلق را برای ۴ سال به عنوان رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
متن حکم حجتالاسلام حسن روحانی به این شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر بهمن نامور مطلق
در اجرای بند (۲) اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ مهر ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب نامه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ آن شورا؛ با عنایت به تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، برای مدت چهار سال به عنوان «رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
توفیق جنابعالی را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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