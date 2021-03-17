پرسرعت ترین سرور مجازی ایران برای سرخطی در بورس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین ابزارهای مورد نیاز برای سرخطی زدن در بازارهای بورس ایران داشتن یک سرور مجازی فوق پرسرعت در داخل کشور می‌باشد که از نظر سخت افزاری و شبکه در میان سایر سرورها سرعت بالاتری را داشته باشد تا شانس بیشتری جهت سرخطی زدن در صف خرید را داشته باشید، اما جستجو برای خرید یک سرور مجازی پرسرعت ایران باتوجه به گستردگی سایت‌های فروش سرور و رشد قارچگونه این سایت‌ها بسیار سخت و دشوار می‌باشد.

شرکت میزبانی وب قائم هاست با یک دهه تجربه در ارائه خدمات هاستینگ در داخل کشور یکی از بهترین فروشندگان سرور مجازی و اختصاصی پرسرعت در داخل ایران می‌باشد که براحتی می‌توانید سرور مجازی ایران مورد نیاز خود را جهت استفاده در بورس و یا سایر موارد تهیه نمایید، اما نکته بسیار مهم این است که شرکت قائم هاست سرورهای ویژه بورس را از سرور مجازی ایراندر شبکه ای جدا ارائه می‌کند که دلیل آن را در پایین توضیح خواهیم داد.

برای سرخطی زدن در بورس سرور مجازی ایران باید تهیه کنیم؟

پاسخ این سوال بسیار مهم است چرا که اگر اشتباه سرویسی را تهیه کنید نتیجه مناسبی در سرخطی زدن نخواهید گرفت...

سرور مجازی ایران به علت عمومی بودن کاربری و مورد استفاده قرار گرفتن برای موارد گوناگون اعم از میزبانی سایت، گیم سرور، دانلود و آپلود و … دارای پورت شبکه عمومی و شلوغ می‌باشد که هرگز مناسب برای استفاده در بورس نمی‌باشد و حتماً باید سرور مخصوص بورس خریداری شود.

آنچه که شما نیاز دارید برای موفقیت در سرخطی زدن و کسب یک رتبه خوب و مناسب در صف خرید، سرور مجازی بورسمی‌باشد، با سرور مجازی بورس براحتی می‌توانید در صف خرید کارگزاری‌ها جزو نفرات اول صف خرید قرار بگیرید و بهترین نتیجه را کسب کنید.

چرا سرور مجازی بورس قائم هاست؟

شرکت قائم هاست با در نظر گرفتن کلیه پیش نیازهای یک سرویس خوب برای استفاده در بورس ، جدیدترین نسل سرورهای داخل کشور را در شبکه ای جدا مخصوص استفاده بورس قرار داده که کاربری این شبکه با پورت اختصاصی فقط و فقط ویژه سرخطی زدن در بورس می‌باشد ، بهترین و پرسرعت ترین سرورهای حرفه ای NVMe داخل کشور با پورت شبکه ۱۰ گیگابیت از نزدیکترین فاصله به کارگزاری مورد نظر شما با قیمت ارزان در QaemHost.ir با پشتیبانی و خدمات ۲۴ ساعته ارائه می‌شود.

مزایای خرید سرور مجازی بورس قائم هاست چیست؟

۱- استفاده از جدیدترین نسل سرورهای داخل کشور

۲- شبکه اختصاصی با کاربری مخصوص بورس

۳- پرسرعت ترین نوع هارد NVMe

۴- پورت شبکه ۱۰ گیگابیت اختصاصی

۵- ارائه مرتبط‌ترین و نزدیک ترین سرور به کارگزاری مورد نظر شما

۶- پینگ ۱ میلی ثانیه به کارگزاری

۷- منابع سخت افزاری اختصاصی و قدرتمند

۸- قیمت بسیار مناسب و ارزان با بالاترین کیفیت

۹- پشتیبانی و خدمات ۲۴ ساعته

۱۰- گارانتی و تضمین کیفیت

سرور اختصاصی بهتر است یا سرور مجازی؟

ترجیحاً زمانی که قصد تهیه یک سرور خوب و با کیفیت را داریم مواردی را که جزو اولویت برای خرید سرور قرار می‌دهیم تعرفه اقتصادی و ارزان سرور می‌باشد که قدرت خرید جهت تهیه یک سرور مناسب را داشته باشیم، باتوجه به این مورد قائم هاست با در نظر گرفتن قدرت خرید کاربران ارزان‌ترین سرورهای اختصاصی را بصورت مجازی سازی شده به شما ارائه می‌کند، پلن های سرورهای پورت ۱۰ گیگ QaemHost با منابع سخت افزاری فوق العاده بالا و مناسب ارائه می‌شوند که حتی از یک سرور اختصاصی هم بازدهی بهتر و بالاتری را دارا می‌باشند و با تعرفه‌ای حدود یک پنجم سرور اختصاصی ارائه می‌شوند.

شما با خرید سرورهای بورس و یا سرور مجازی ایران از سایت QaemHost.ir می‌توانید با پرداخت کمترین تعرفه کیفیتی برابر با یک سرور اختصاصی ایران فوق پرسرعت را تجربه کنید و طعم شیرین استفاده از یک سرور با کیفیت و ارزان را بچشید.

بهترین سرور مجازی و سرور اختصاصی را بدون شک از ما بخواهید

در چند سال گذشته با بررسی نیازها و مشکلات گسترده و مهم کاربران در استفاده‌های گوناگون از سرور مجازی یا سرور اختصاصی ایران، سعی و تلاش کردیم تا کلیه کمبودها و موانع برای رسیدن به یک سرویس خوب و با کیفیت رو برطرف کنیم، در حال حاضر این اطمینان رو به شما می‌دهیم که توقع و انتظاری که برای خرید یک سرور با کیفیت را دارید با خدمات ۲۴ ساعته و حرفه ای در ایران می‌توانیم براورده و تأمین کنیم.

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