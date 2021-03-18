به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، همزمان با نوروز ۱۴۰۰، برنامه‌های تلویزیونی ترکیبی، گفت‌وگومحور، مستند مسابقه، نمایشی و مستند برای پخش از این شبکه تدارک دیده شده است

بر این اساس پنج عنوان برنامه ترکیبی با موضوعات مختلف آماده پخش از شبکه افق سیماست.

«هاشور» عنوان نخستین برنامه است که در ۱۳ قسمت ۶۰ دقیقه‌ای هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود؛ این مجله تلویزیونی شامل آیتم‌های متنوعی همچون گفت‌وگو با کارشناسان، نمایش طنز، موشن گرافیک است که همگی به بررسی مسائل روز اجتماعی می‌پردازند.

«جنگ دوست داشتنی» عنوان برنامه دیگری است که شبکه افق سیما برای ایام نوروز پیش‌بینی کرده است؛ این مجموعه طنز، به خاطرات شیرین و جذاب رزمندگان در دوران هشت ساله دفاع مقدس می‌پردازد و در ۱۳قسمت ۳۰ دقیقه‌ای حوالی ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.

برنامه دیگری که نوروز ۱۴۰۰ از شبکه افق پخش می‌شود، «رخداد» نام دارد، مسابقه‌ای سیاسی – تاریخی با هدف آگاهی‌بخشی به عموم مردم نسبت به مسائل سیاسی و تاریخ معاصر ایران که هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

سری دوم برنامه گفت‌وگومحور «قرن ۱۴» هم نوروز ۱۴۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد. این برنامه در ۱۳ قسمت ۶۰ دقیقه‌ای تولید شده و رویکرد اصلی آن، بررسی زوایای تاریخ معاصر ایران و جهان و با محوریت ۱۰ دیکتاتور بزرگ قرن، ۱۰ رویداد بزرگ و ۱۰ پاندمی بزرگ تاریخ خواهد بود؛ زمان پخش این برنامه هر شب ساعت ۲۲ خواهد بود.

علاوه بر اینها شبکه افق سیما به مناسبت تحویل سال نو، اعیاد شعبانیه و سالروز میلاد امام حسین(ع)، امام سجاد(ع) و حضرت عباس(ع)، ویژه برنامه‌ای را در ۵ قسمت ۹۰ دقیقه‌ای روی آنتن می‌برد.

این برنامه از ۲۶ اسفندماه ساعت ۲۲ پخش می‌شود و اجرای آن را علی سلیمانی و صابر خراسانی بر عهده دارند؛ برنامه مذکور روز ۳۰ اسفند و لحظه تحویل سال از ساعت ۹ روی آنتن خواهد رفت.

سه مجموعه مستند هم با عناوین «نبرد برای زندگی»، «ایرانگرد ۴» و «صبحانه با عشق» طی نوروز ۱۴۰۰ از شبکه افق پخش می‌شوند.

هر سه مجموعه در ۱۳ قسمت تهیه شده‌اند و زمان پخش آنها به ترتیب ساعت‌های ۲۰، ۱۸ و ۱۱ هر روز است.

مجموعه مستند ثمرقند با موضوع خوراکی و شیرینی‌های نقاط مختلف ایران هم در ادامه روی آنتن خواهد رفت.

موضوع مستند «صبحانه با عشق»، ضیافت صبحانه با خانواده شهدا در سراسر کشور خواهد بود.

سری دوم مستند مسابقه «ناهار فامیلی» هم در ایام نوروز و در ۱۳ قسمت روی آنتن می‌رود، مسابقه‌ای با حضور همه اعضای یک خانواده پر جمعیت که با هدف چشاندن طعم زندگی در چنین خانواده‌ای به مخاطبان و با رویکرد سبک زندگی اسلامی – ایرانی روی آنتن می رود.

شبکه افق سیما در نوروز ۱۴۰۰ پخش سریال «چک برگشتی» را هم در دستور کار قرار داده است؛ این سریال هر شب ساعت ۲۳:۳۰ و در ۱۳ قسمت از شبکه افق پخش می‌شود و تکرار آن هم ساعت ۱۲ روز بعد روی آنتن می‌رود.

منتخبی از فیلم‌های سینمایی روز ایران و جهان هم برای پخش از شبکه افق طی ایام نوروز در نظر گرفته شده است؛ پنج فیلم در شبکه افق دوبله شده و پنج فیلم ایرانی جدید یعنی خروج، ماجرای نیمروز، رد خون، ۲۳ نفر و مهران هم پخش خواهد شد. زمان پخش فیلم‌های سینمایی هر روز ساعت ۱۶ و تکرار آن ساعت ۹ روز بعد است.