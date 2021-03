انجمن روزنامه نگاران اوگاندا عید نوروز را به ملت ایران تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، ایمنوئل چیروندا مولونگی مدیر کل انجمن روزنامه نگاران اوگاندا (یوجا – Uganda Journalist Association – UJA) به همراه عیسی چیگینکو مدیر امور بین الملل انجمن فوق الذکر چهار فروردین ماه با حضور خود در محل رایزنی فرهنگی کشورمان در کامپالا سال ۱۴۰۰، عید نوروز را به ملت ایران تبریک گفتند. خبر این دیدار و متن پیام تبریکدر سایت یوجا تحت عنوان «پیام تبریک سال نو به همه ایرانی‌ها – Congratulatory New Year Message to all Iranians» منتشر شده است.

در بخشی از پیام تبریک یوجا آمده است که: «ما به عنوان انجمن روزنامه نگاران اوگاندا از تعامل خوب رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامپالا با این انجمن که تأثیرات بسیار عالی، سازنده و مثبت بر فعالیت‌های روزنامه نگاری ما در اوگاندا دارد، تقدیر و تشکر به عمل می‌آوریم.»

یوجا در ادامه پیام تهنیت آمیز خود اشاره کرد: ما سال جدید جمهوری اسلامی ایران و عید بزرگ نوروز را که از اول فروردین مطابق با بیست و یک مارس شروع می‌شود از طریق رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا به همه ایرانی‌ها تبریک گفته و آرزو می‌کنیم که ملت ایران سالی پربار در همه زمینه‌ها داشته باشند.

انجمن روزنامه نگاران اوگاندا در بخش پایانی پیام تبریک عید نوروز به ایرانی‌ها، مندرج در سایت خبری یوجا نوشته است که «ما دعا می‌کنیم که خداوند متعال دعاهای آغاز سال نو ایرانی‌ها را مستجاب کرده و زمینه‌های تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران در سال جدید را فراهم کند. امیدواریم خداوند متعال سالی پُر رونق و توأم با موفقیت‌های همه جانبه برای ایران رقم زده و روابط بین یوجا و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را همچنان زنده و پاینده نگه دارد.