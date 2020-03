به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پیام نوروزی مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) با عنوان «رهبر انقلاب اسلامی ایران سال جدید را سال جهش تولید به عنوان مساله محوری نام‌گذاری کرد» - Iran Supreme Leader determines surge in production as pivotal issue of New Year در رسانه‌های این کشور منتشر شد. متن این پیام در رایزنی فرهنگی ایران در این کشور ترجمه شد.

همچنین رایزنی فرهنگی ایران در اوگاندا پیام نوروزی رییس جمهور، حجت الاسلام حسن روحانی را نیز با عنوان «سال ۹۹ سالِ سلامت، اشتغال و سال تحرک در مسائل اقتصادی و فرهنگی» ۱۳۹۹ - Year of health, employment, surge in economic and cultural matters و همچنین پیام رایزن فرهنگی کشورمان در اوگاندا را با عنوان «تبریک سال نو و دیپلماسی فرهنگی نوروز» ( Happy New Year and Nowruz Cultural Diplomacy ) در سایت‌ها و فضای مجازی تحت پوشش این کشور از جمله اینستاگرام، فیس بوک، تلگرام، واتس آپ و سایت نمایندگی فرهنگی، منتشر کرد.

همچنین این پیام‌ها به ایمیل چهارصد نفر از مخاطبان رایزنی فرهنگی اعم از اساتید و شخصیت‌های علمی، فرهنگی و دینی ارسال شد. این رایزنی پیام‌های تبریک و مطالب مربوط به نوروز این نمایندگی را به آدرس های ایرانیان مقیم اوگاندا نیز فرستاد.