به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر یکشنبه در جمع فعالان تبلیغی استان بوشهر اظهار داشت: دشمنان از ابزار تحریم برای تسلیم ما استفاده می‌کنند و تنها راه عبور از این وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

وی اقتصاد مقاومتی را اقتصادی درون‌زا دانست و اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی خود را محیا می‌کند تا ضمن استفاده از تمام ظرفیت‌های درونی، حرکتی به سمت بیرون داشته باشد.

سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر تولید را محور اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: ستون فقرات و اتکاء اقتصاد مقاومتی به همین مسئله تولید است، از همین رو، مقام معظم رهبری در این چند سال بر روی شاه‌کلید اقتصاد مقاومتی که تولید هست تاکید دارند.

لزوم پشتیبانی و مانع‌زدایی برای تولید

وی تصریح کرد: شاه کلید حل مشکلاتی از قبیل بیکاری، مشکلات معیشتی و کم شدن ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاری در مسئله تولید هست و اگر بخواهیم جهشی در تولید ایجاد کنیم، نیاز به پشتیبانی و مانع‌زدایی از مسئله تولید داریم که امسال شعار ما همین است که در عرصه تولید باید در مرحله اول پشتیبانی، و در وهله‌ی دوم مانع‌زدایی بکنیم.

حجت‌الاسلام قادری خاطرنشان کرد: دولت با پشتیبانی از تولید و تدوین روندهایی باید زمینه آسان‌سازی و رفع مشکلات تولید را فراهم کند، اما به نظر می‌رسد قسمت اصلی کار به عهده مردم است.

وی ادامه داد: همان طور که در بیان نوروزی حضرت آقا هست، اشاره کردند نیاز به سازماندهی خیریه‌های مردمی، نهادهای انقلابی، مساجد و هیئات هست که اینها باید به میدان بیایند و با گفتمان‌سازی، بحث تولید و پشتیبانی از تولید را تبیین بکنند.

نقش مردم در تحقق شعار سال

سرپرست معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: مردم در دو بخش تولیدکنندگی و مصرف کنندگی در تحقق شعار سال نقش دارند. حرکت به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات ما، یک استراتژی قابل اتکا است و نقش مردم در ایجاد ارزش افزوده بسیار چشمگیر است.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه کارگاه‌های کوچک فرآوری، ما محصولات خام زیادی داریم که مردم می‌توانند با ایجاد فرآوری‌هایی بر روی آن‌ها، باعث افزایش ارزش افزوده شوند که این مسئله سهم زیادی در تولید ناخالص ملی و جهش تولید دارد و باعث شود تولید که ستون فقرات اقتصاد مقاومتی هست، رونق خاصی بگیرد.

مردم روی کالای ایرانی تعصب داشته باشند

حجت‌الاسلام قادری دومین نقش مردم را نقش مصرف‌کنندگی عنوان کرد و ابراز داشت: در این نقش مردم باید روی کالای ایرانی تعصب خاصی داشته باشند و برنامه‌ریزی آنها به این سمت باشد که با تعصب مصرف کننده کالای ایرانی باشند، از این جهت که کالای ایرانی چرخه اقتصاد و تضمین کننده کار و تولید اشتغال برای جوان هست.

وی تأکید کرد: در این دو محور یعنی نقش تولیدکننده مردم و نقش مصرف کننده مردم باید کار گفتمان‌سازی دقیقی انجام بگیرد که الحمدلله شبکه تبلیغ معارفی در این زمینه عزمش را جزم خواهد کرد که به این سمت حرکت کند.