اسامی ۱۹۵ هزار متقاضی طرح ملی مسکن تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، احمد اصغری مهرآبادی، گفت: بر اساس آمار، یک میلیون و ۱۵۶ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۹۵ هزار نفر واجد شرایط تأیید نهایی شدند.

وی افزود: از ۱۹۵ هزار متقاضی تأیید نهایی شده تاکنون حدود ۱۲۰ هزار نفر واریز وجه کرده‌اند. از این میان تنها برای تأمین زمین حدود ۱۱ هزار نفر کسری وجود دارد و عمدتاً از طریق الحاق اراضی سازمان به محدوده شهرها در حال برطرف کردن کسری زمین هستیم.

به گفته این مقام مسئول در مجموع سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون ۲۸۶۹ هکتار زمین را برای طرح ملی مسکن تأمین کرده است.