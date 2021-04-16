لوران بلان: پرسپولیس قابل احترام است اما دنبال برد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، «لوران بلان» سرمربی تیم فوتبال الریان در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل پرسپولیس گفت: نتیجه بازی با گوا خوب نبود. دنبال برد بودیم اما با عملکرد دفاعی تیم گوا، شرایط سخت شد. در فوتبال وقتی در نیمه نخست فرصت‌های زیادی دارید باید گل بزنید وگرنه نمی‌توانید برنده شوید.

وی ادامه داد: بازی با گوا پیچیده بود و فضایی نداشتیم. مسابقه بزرگی ارائه ندادیم و به جای سه امتیاز، یک امتیاز گرفتیم. بنابراین باید برابر پرسپولیس پیروز شویم و امیدوارم در این بازی گل بزنیم.

سرمربی فرانسوی الریان درباره اینکه آیا روی تیمش در گروه پنجم فشار است؟ گفت: فشار روی پرسپولیس و الوحده امارات است نه ما. این را در نشست خبری نخست هم گفتم زیرا این دو تیم کاندیدای صعود به مرحله بعد هستند. پرسپولیس فصل قبل فینالیست شد و تیم خوب و قدرتمندی است. فکر می‌کنم تیم من برای این بازی مهم آماده باشد.

بلان تاکید کرد: ۲۰ دقیقه از بازی پرسپولیس با الوحده را تماشا کردم. پرسپولیس برنده شد و الریان برابر گوا به تساوی رسید. شرایط آب و هوا مناسب نبود. این مشکل مختص الریان نبود. باید نتیجه آن مسابقه را بپذیریم و مقابل پرسپولیس دنبال برد باشیم.

وی ادامه داد: این مسابقات هنوز در مراحل ابتدایی است و همه تیم‌ها دنبال امتیاز هستند. فکر می‌کنم بازی دوم ما با توجه به نیازمان به امتیاز، مورد توجه باشد. پرسپولیس تیم بزرگی است با بازیکنان بزرگ و مربی خوب اما ما همیشه دنبال برد هستیم.

سرمربی الریان خاطرنشان کرد: باید با کارایی و قدرت بیشتری بازی کنیم بخصوص در بخش هجومی و در محوطه جریمه حریف. در آخرین بازی در بخش دفاع قدرتمند بودیم و باید در بازی بعد قدرت تهاجمی بیشتری داشته باشیم.

بلان گفت: بازی با پرسپولیس یک مسابقه بسیار مهم است و باید تلاش کنیم تا پیروز شویم. به پرسپولیس احترام می‌گذارم اما تیم ما به دنبال پیروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۱:۳۰ فردا شنبه در دیدار دوم خود در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم الریان قطر می‌رود.