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۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۳۴

بیانیه جنبش حماس در واکنش به بازداشت نامزدهای انتخاباتی فلسطین

بیانیه جنبش حماس در واکنش به بازداشت نامزدهای انتخاباتی فلسطین

جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بازداشت نامزدهای انتخاباتی فلسطین تجاوزی آشکار از سوی تل آویو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» امروز یکشنبه بیانیه‌ای را در محکومیت بازداشت نامزدهای انتخاباتی فلسطین توسط نظامیان رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه جنبش مقاومت اسلامی حماس آمده است: حماس با قدرت در مسیر بازسازی نهادهای ملی و ارائه یک استراتژی یکپارچه برای مقابله با طرح‌های جنایتکارانه دشمن قدم برمی‌دارد.

حماس در بیانیه خود تأکید کرد که هرگز اجازه مداخله دشمن صهیونیستی در انتخابات یا لغو آن را نخواهد داد. در بیانیه حماس همچنین آمده است که بازداشت نامزدهای انتخاباتی تجاوزی آشکار است که بیانگر جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و خشم این رژیم از برگزاری انتخابات و وحدت ملت فلسطین است.

این جنبش مقاومت اسلامی در ادامه نیز یادآور شد که رژیم صهیونیستی با این جنایات در حقیقت وحدت و دموکراسی ملت فلسطین را هدف قرار داده است. گفتنی است، نظامیان صهیونیست بامداد امروز در ادامه اقدامات خصمانه خود ۳ نامزد انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کردند.

کد مطلب 5191772

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