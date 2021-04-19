به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، یک مقام ارشد بانک مرکزی چین اعلام کرد که پکن در تلاش است در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ ارز دیجیتال خود را توسط ورزشکاران و بازدیدکنندگان خارجی مورد استفاده قرار دهد.

این اقدام در صورت اجرا اولین استفاده از ارز دیجیتال ملی چین توسط کاربران بین‌المللی خواهد بود.

چین از سال ۲۰۱۴ روی ارز دیجیتال خود، یوآن دیجیتال، کار کرده و امسال چندین پروژه پایلوت استفاده از آن را در شهرهای بزرگ خود به اجرا گذاشته است.

لی بو، معاون بانک مرکزی چین اعلام کرد چین به دنبال جایگزین کردن دلار توسط یوآن دیجیتال نمی‌باشد.

او گفت: هدف ما این است که انتخاب دیگری برای بازارهای جهانی به وجود بیاوریم و جهانی‌سازی یوآن را تقویت کنیم.