واکنش بانوان فوتسالیست به اظهارات وحید شمسایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای دومین دوره پیاپی قهرمان جام ملت‌های زنان آسیا شد، در پی این قهرمانی مقرر شد ۲۲ میلیون تومان به عنوان پاداش به ملی‌پوشان و کادر فنی پرداخت شود.

پس از حدود سه سال تأخیر و وعده‌های فراوان، ۲۸ فروردین ماه جاری این پاداش با کسر مالیات، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شده است که با دلخوری برخی ملی پوشان همراه شد.

وحید شمسایی بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال ایران و سرمربی - بازیکن تیم گیتی پسند در تازه‌ترین اظهار نظرش پس از کسر مالیات از پاداش قهرمانی ۲۰۱۸ تیم ملی فوتسال زنان گفته بود: «به بانوان فوتسالیست خسته نباشید عرض می‌کنم اما بهتر بود آن‌ها از رئیس جدید حمایت و تشکر می‌کردند، فردی جدید وارد فدراسیون شده و کمتر از پنجاه روز به قول خود عمل کرده، با توجه به اینکه سه سال از این موضوع می‌گذرد کار فدراسیون جدید باید مورد حمایت قرار می‌گرفت و امیدوارم فدراسیون از فوتسال بانوان حمایت ویژه‌ای انجام دهد تا باز هم شاهد افتخار آفرینی آنان باشیم.»

این اظهارات شمسایی واکنش بعضی از بانوان فوتسالیست را به همراه داشت.

مهسا کمالی با انتشار پیامی نوشت: «آقای شمسایی شما از قراردادهای میلیاردی مالیات خود را کم می‌کنید؟ از پاداش پیروزی‌هایتان چطور؟ من اگر جای شما بودم حتماً تشکر می‌کردم. لباس مارک شما برابر است با حقوق یک فصل بسیاری از بانوان فوتسالیست.»

نسترن مقیمی دیگر ملی پوش والیبال بانوان هم در واکنش به چنین اظهاراتی نوشت: «آقای شمسایی شما دو بار درباره فوتسال بانوان نظر دادید هر دوبار هم منفی بود. اگر حمایت نمی‌کنید قبول اما حداقل واقع بین باشید.»