به گزارش خبرگزاری مهر، یکی دیگر از سلسله جلسات نشست کمیسیون مشترک برجام که از ساعت 14 به وقت وین در گراندهتل وین آغاز شده بود، دقایقی پیش پایان یافت و قرار شد گفتگوها در هفته آینده ادامه یابد.

در این نشست، روسای هیئت‌های مذاکره کننده کشورهای طرف‌برجام به بحث و بررسی در خصوص آخرین وضعیت گفتگوهای فنی و پیش‌نویس های اولیه متون و نحوه تداوم گفتگوها پرداختند.

در نشست امروز کمیسیون مشترک، سید عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی ضمن تصریح مجدد اصول و مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برجام و مسیری که باید طی شود، روند کنونی گفتگوها را به رغم دشواری ها و چالش های موجود، رو به جلو ارزیابی کرد.‌

عراقچی در عین حال تأکید کرد که هیئت ایرانی هر زمان که روند گفتگوها به سمت زیاده خواهی، وقت کشی و چانه زنی های غیرمنطقی برود، گفتگوها را متوقف خواهد کرد.

در این نشست، کشورهای مشارکت کننده در برجام توافق کردند علاوه بر دو گروه کارشناسی فعلی (در حوزه لغو تحریم ها و هسته ای) هفته آینده یک گروه کارشناسی سوم نیز برای گفتگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام ایجاد شود.

هیئت ها پس از مشورت در پایتخت‌های متبوع خود، هفته آینده ضمن از سر گیری نشست کمیسیون مشترک برجام، گفت و گوهای فنی و کارشناسی را دنبال خواهند کرد.