به گزارش خبرنگار مهر، دوم اردیبهشت مصادف با بیست و دوم آوریل در تقویم بین‌الملل به نام روز زمین پاک نام‌گذاری شده که هدف عمده آن توجه کشورها به اهمیت حفظ زمین و ترویج فرهنگ زیست‌محیطی است که در این راستا سازمان حفاظت محیط‌زیست «احیای زمین، افزایش بهره‌وری برای توسعه پایدار» را به‌عنوان شعار روز زمین پاک برای سال ۱۴۰۰ انتخاب کرده است.

علاوه بر پلاستیک‌ها، اثرات ماسک و دستکش‌های یک‌بارمصرف را نیز می‌توان در درون زمین، قعر اقیانوس‌ها و حتی به دل قطب به‌وضوح دید که این آلودگی چه طور در حال انتشار است لذا روز زمین پاک می‌تواند یادآور این نکته نیز باشد که خریدهای پلاستیکی خود را مدیریت کرده و با آگاه کردن جامعه از خطرات زباله، جلوی این فجایع گرفته شود.



تغییرات آب و هوایی، آلودگی پلاستیکی، انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری تهدیدهایی که در درازمدت گریبان‌گیر مردم جهان ازجمله کشور خود ما خواهد شد لذا حضور سمن‌های زیست‌محیطی می‌تواند منجر به ارتقا دانش و آگاهی افراد جامعه شود تا مردم مصرف پلاستیک را به حداقل کاهش دهند.

کرونا دو سالی است که تقریباً همه مردم جهان را خانه‌نشین کرده، اما این باعث نشد تا اهمیت این روز نادیده گرفته شود، در گوشه و کنار دنیا مراسم نمادین در برانگیخته کردن جامعه به اهمیت حفظ زمین برگزار می‌شود که امسال نیز با توجه به وجود بیماری کرونا، مراسم پاک‌سازی کیلومتر ۳.۵ ابتدای جاده مجن شاهرود در استان سمنان با حضور رئیس و کارکنان محیط‌زیست، رئیس و کارکنان منابع طبیعی شاهرود، اعضای شورای شهر بسطام، همکاری شهرداری بسطام و تشکل جمعیت دیده‌بان طبیعت با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی و حداکثر فاصله برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت دیده‌بان طبیعت شاهرود طی این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در همین نقطه مذکور گودالی وجود داشت که آب در آن جمع و انعکاس کوه در آن منجر به ایجاد منظره بدیع می‌شد، ابراز داشت: متأسفانه مردم طی سال‌های گذشته با ریختن نخاله‌های ساختمانی گودال را پر کرده‌اند که منظره‌ای زشت را در ورودی شهر ایجاد کرده است.

امیرحسین ولیان بابیان اینکه متأسفانه کیسه‌های زباله توسط باد به محدوده درختان منطقه آورده شده و دپو می‌شود، تصریح کرد: در خط حاشیه جاده یک کانون آلودگی بسیار زشت و زننده اما قابل‌کنترل درست شد اینجا درست ورودی بسطام از سمت گرگان است که درواقع استقبال از مسافر با زباله انجام می‌شود.

وی افزود: می‌بایست شهرداری بسطام و مسئولان شاهرود کمک کنند تا طبیعت منطقه دوباره جانی تازه یابد که وجود زباله و به هم ریختن طبیعت منطقه نشانه کم‌همتی مسئولان است و باید فکری برای آن کرد.

کارخانه شن و ماسه محلی برای تولید ریزگرد

این فعال زیست‌محیطی با اشاره به اینکه درست در نقطه مقابل گودال، کارخانه شن و ماسه وجود دارد، ابراز داشت: این کارخانه زمانی ساخته شد که اینجا بیابان بود، اما اکنون در حریم شهر شاهرود و بسطام قرارگرفته و وجود آن غیرقانونی است چراکه فیلتر ندارد و ۲۴ ساعت گردوغبار تولید می‌کند.

ولیان بابیان اینکه کارخانه شن و ماسه وابسته به یکی از شهرداری‌ها، منطقه را به کانون ریزگرد تبدیل کرده است، تصریح کرد: اداره محیط‌زیست شاهرود چند بار شکایت کرد اما به‌جایی نرسیده است لذا خود شهرداری و شورای شهر هم باید یک فکری کنند و آن را به‌جای دیگر انتقال دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه معدن این کارخانه شن و ماسه در محل کارخانه نیست لذا کارخانه می‌تواند به‌جای دیگر انتقال یابد درواقع این کارخانه با ماشین‌آلات مخصوص سنگ را خرد می‌کند و جابه‌جایی آن‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند، لذا برخی اوقات به‌قدری گرد و غبار از فعالیت آن در جاده بسیار زیاد است که امکان برخورد و تصادف خودروها وجود دارد و این امر خطرآفرین است.



عدم داشتن برنامه برای مهار پلاستیک در کشور

این کنشگر محیط‌زیست بابیان اینکه مسئولان کشوری برای این‌همه پلاستیک رهاشده در طبیعت باید فکری کنند، ابراز داشت: در برخی کشورها مصرف پلاستیک محدودشده و برای آن قانون خاص گذاشته شد اما کشور ما یکی از بی مبالات‌ترین کشورها در مصرف پلاستیک است.

ولیان بابیان اینکه متأسفانه فرهنگ عمومی در این خصوص ضعیف و دولت نیز این امر را کاملاً رها کرده است، تصریح کرد: ازآنجاکه کشوری نفت‌خیز هستیم، پلاستیک ارزان و تقریباً رایگان است و با این مصرف بی‌رویه و رها کردن پلاستیک در طبیعت این مواد ریز شده اما محو نمی‌شود و با قاطی شدن در آب‌وخاک سر از مواد غذایی درمی‌آورند.

وی بابیان اینکه نه‌تنها آب‌های زیرزمینی و سطحی توسط پلاستیک آلوده‌شده، بلکه در همه جای زمین رسوخ کرده است، افزود: مصرف پلاستیک بلای فراوانی سر بشر درمی‌آورد و لذا تعجب می‌کنیم که چرا در مجلس قانونی برای آن نیست و دولت نیز لایحه‌ای برای آن نمی‌دهد و سازمان محیط‌زیست نیز برای کنترل و محدود کردن آن برنامه‌ای ندارد و چرا سازمان جنگل‌ها به کمک نمی‌شتابد، برای هیچ ارگانی خطرات پلاستیک مهم نیست و این مهم، درد بزرگی است، تنها امیدواریم به همت مردم مصرف پلاستیک را محدود کرده و برای حفظ زمین تلاش کنیم.

کلنگ زنی واحد بازیافت زباله در شاهرود

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود نیز طی این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه گودال دفن زباله و نخاله‌های ساختمانی جاده مجن از سمت گرگان ورودی شاهرود منظره طبیعت منطقه را زشت کرده است، ابراز داشت: خوشبختانه کلنگ کارخانه بازیافت زباله به زمین‌خورده است که با افتتاح آن خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد.



محمدرضا کشاورزیان بابیان اینکه با راه‌اندازی این واحد ضمن جمع شدن این چاله‌های زباله، تفکیک از محل نیز انجام و دیگر شاهد این مشکلات نخواهیم بود، تصریح کرد: امیدواریم مسئولان مربوط در شاهرود برای انجام این مهم همکاری لازم را داشته باشند و از سویی مردم نیز به کمک آمده و خودشان در پاک نگه‌داشتن زمین مشارکت کنند.

وی افزود: در خصوص کارخانه شن و ماسه ابتدای جاده مجن از سمت شاهرود با توجه به ایجاد ریزگرد، از حیطه منابع طبیعی نمی‌توان ورود داشت که این مهم توسط محیط‌زیست انجام و این واحد متخلف تذکرات لازم را دریافت کرده است.

برخورد با واحدهای آلاینده

رئیس اداره محیط‌زیست شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه کارخانه شن و ماسه و آسفالت شهرداری بسطام تذکرات لازم را دریافت کرده است، ابراز داشت: صنایع خدماتی در صورت داشتن آلودگی مشمول جریمه‌های سنگین خواهند بود که این واحد نیز از این قاعده مستثنا نیست.

علی‌اکبر قربانلو بابیان اینکه برای رفع آلودگی زیست‌محیطی شهرداری بسطام باید ورود جدی‌تری را داشته باشد، تصریح کرد: قطعاً وجود صنایع آلاینده، غبار، آلودگی، پلاستیک و زباله می‌تواند در آینده مردم شهر بسطام و شاهرود اثرگذار باشد که روز زمین پاک درواقع یادآور همین امر نیز هست.

وی افزود: محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی در آن‌سوی جاده ورودی شاهرود از سمت گرگان محور مجن و زباله‌هایی که برخی گردشگران از ماشین به بیرون می‌اندازند چهره ورودی شهر را زشت می‌کند که رفع آن فرهنگ‌سازی و همکاری سایر نهادها و ارگان‌ها را نیز می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه دوم اردیبهشت مسیر اتوبان ورودی گرگان به شاهرود نرسیده به سه‌راهی مجن جنب کارخانه آسفالت شهرداری بسطام به طول چند کیلومتر از زباله پاک‌سازی شد.