پیگرد قانونی آلایندگی کارخانه سنگ شکن شهرداری بسطام

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار فیلم آلودگی شدید یکی از کارخانه‌های تولید آسفالت و مصالح ساختمانی در ابتدای جاده شاهرود - مجن توسط خبرگزاری مهر، اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارخانه تولید آسفالت و مصالح ساختمانی متعلق به شهرداری بسطام است، گفت: سال گذشته پرونده شکایت اداره حفاظت از محیط زیست از این کارخانه به دستگاه قضائی بخش بسطام ارجاع داده شد.

علی اکبر قربانلو تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شاهرود در همان زمان و در پی مشاهده آلودگی هوا از کارخانه بازدید و در ادامه در دستگاه قضائی نسبت به این تولید آلودگی شکایت خود را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه در همان زمان شهرداری بسطام در نامه‌ای با اعلام اینکه دستگاه‌های کارخانه فوق‌الذکر فرسوده و قدیمی هستند، افزود: این شهرداری از دادگاه و سازمان حفاظت از محیط زیست مهلتی درخواست کرد تا بتواند دستگاه‌های خود را به روز کرده و آلودگی را کاهش دهد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود ادامه داد: صبح چهارشنبه در پی انتشار فیلم آلودگی در ابتدای جاده بسطام - مجن توسط خبرگزاری مهر، ساعتی قبل بازدیدی از کارخانه آسفالت شهرداری بسطام صورت گرفت در این بازدید مشاهده شد که همچنان این کارخانه آلایندگی زیادی دارد.

قربانلو با بیان اینکه طی تماس با شهرداری بسطام اعلام شد که این شهرداری نسبت به بروز سازی دستگاه‌ها و تجهیزات و کاهش آلودگی، در دادگاه بخش بسطام تعهد کتبی داده است، گفت: شهردار بسطام اذعان داشت که این اقدام صورت خواهد گرفت اما اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به دنبال اقدام عملی و فوری برای کاهش آلودگی است‌.

قربانلو همچنین افزود: نامه اخطار کتبی به این کارخانه در دست تدوین قرار دارد و در روز شنبه آتی مجدداً اداره حفاظت محیط زیست شاهرود با حضور در دادگاه بسطام شکایت دوباره خود را مطرح خواهد کرد.

وی با قدردانی از رسانه‌ها برای پوشش معضلات و مشکلات محیط زیستی افزود: اداره حفاظت از محیط زیست به شدت با مقوله آلایندگی کارخانه‌ها برخورد خواهد کرد زیرا سلامت مردم در این موضوع مطرح است.