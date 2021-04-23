به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در برنامه سروش آسمانی که هر جمعه از شبکه قزوین به صورت زنده پخش می‌شود با اشاره به نقش دعا در ایام ضیافت الهی اظهار کرد: در مجموعه آیات سوره مبارکه بقره که با موضوع ماه مبارک رمضان دور هم جمع شده‌اند، از آیه ۱۸۳ سوره بقره که دعوت به روزه و روزه داری آغاز شد در ادامه زمانی که به آیه ۱۸۶ سوره بقره می‌رسد دائماً در دعوت به روزه داری است‌.

وی افزود: بعد از آیه ۱۸۶ سوره بقره خدا می‌فرماید ای پیغمبر اگر بندگان ما، مرا از تو جویا شدند که می‌خواهیم خدا را دیده و گرفتاری‌هایمان را با او در میان بگذاریم؛ آیا در دسترس است و به بندگان گناهکارش روی خوش نشان می‌دهد؟

این خطیب جمعه ادامه داد: خداوند در سوره بقره می‌فرماید ای پیامبر اگر بندگان من، مرا از تو جویا شدند من جای دوری نیستم و هرکس مرا صدا کند من جواب او را خواهم داد، بندگانم به من اعتماد کرده و از من درخواست کمک کنند زیرا من آماده‌ام که پاسخگوی بندگانم باشم، این آیه نشان می‌دهد خدای متعال در همه فضاها پاسخگوی بندگانش است اما در ماه رمضان ویژه‌تر به بندگان خود توجه می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ابراز کرد: زمانی که خدای متعال می‌فرماید من در ماه رمضان به بندگانم نزدیکترم یعنی در این میهمانی به دنبال رفع توجهات آنها هستم، زیرا به واسطه سحرخیزی، دعا، روزه و نماز، ارتباط بیشتری برای ایجاد فرصت با خدا پیدا کرده‌ایم پس از من بخواهید، این نکته خیلی به ما امید می‌دهد.

وی اضافه کرد: در آیه ۶۰ سوره غافر نیز خدا می‌فرماید، مرا بخوانید تا استجابت کنم شما را، این بدان معناست که وقتی شما از من درخواست رفع مشکلات دارید چرا برای رفع آنها اقدام نمی‌کنید؟ در آیات آخر سوره فرقان می‌خوانیم اگر شما دعا نکنید به شما توجه نخواهم کرد زیرا قبلاً از شما دعوت کرده بودم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: حضرت رسول اکرم در خطبه شعبانیه به ما یاد دادند که در وقت‌های نماز در زمان ماه رمضان دست‌های خود را به دعا بلند کنید یعنی معمولی ننشینید و دست‌های خود را نزد خدا بالا ببریم، این زمان برترین لحظات است خدای متعال در هنگام نماز با نهایت لطف و رحمت به آنها می‌نگرد، اگر نجوا کنیم پاسخ ما را خواهد داد.

آیت الله عابدینی گفت: نباید ذره‌ای شک در وجود ما ایجاد شود که دعاهای بعد از نماز ماه رمضان بی جواب خواهد ماند، ما هیچ زمانی چیز بیهوده از خدای متعال نمی‌خواهیم و اگر هم درخواست کنیم حتماً خداوند چیز بهتری جایگزین آن خواهد کرد اما باید یقین بدانیم خدا صلاح آن را استجابت می‌کند.

وی اذعان کرد: در روایات می‌خوانیم دعا سلاح مؤمن است، اما می‌دانیم که در روایات به ما گفته‌اند که خداوند زود راضی می‌شود و جبران کننده کسی است که غیر دعا چیزی ندارد، امیرمومنان در نهج البلاغه می‌فرمایند اگر کسی چهار چیز به او داده شود از چهار چیز دیگر محروم نمی‌ماند، ابتدا اینکه هرکس که به او دعا داده شده از اجابت محروم نیست، اینکه کسی توبه می‌کند و توفیق آن‌را پیدا می‌کند از پذیرش آن محروم نمی‌ماند، سوم اینکه هرکس توبه و استغفار کرد مشمول غفران الهی می‌شود و در نهایت هرکس اهل شکر بود خداوند بر نعمت‌های او می‌افزاید.

خطیب جمعه قزوین در پاسخ به اینکه موقع دعا باید به چه مواردی توجه کنیم؟ گفت: حضرت رسول در خطبه شعبانیه می‌فرماید سعی کنیم با معرفت از خدا دعا کنیم، گاهی ممکن است ما ساعت‌ها به درگاه الهی دعا و درخواست کنیم اما آگاهی نسبت به آنچه طلب کردیم نداشته باشیم، یعنی واقعی با خداوند صحبت نکرده‌ایم در باب نماز و روزه و واجبات و دعاهای ماه رمضان نیز همین موارد برقرار است، آنچه اثر تربیتی دارد ملتمسانه حرف زدن است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: شیخ صدوق یکی از بزرگان علمای اسلام است که درباره خطبه شعبانیه می‌فرماید؛ ای مردم جان‌های شما در گرو اعمال است که انجام داده‌اید اما با گناه و زشتی‌هایی که انجام داده پاپیچ خوبی‌های این اعمال شده‌اید اما با استغفار و توبه می‌توان از سنگینی این گناهان بر دوش خود کم کرد. گناهان ما را زمین گیر کرده و حال و توجه و محبت را در نماز و سجده از ما گرفته است.

وی گفت: در روایات می‌خوانیم که مؤمن روزه دار را اطعام کنید. عده‌ای گفتند ما خودمان توان این اقدام حسنه را نداریم، اما حضرت فرمودند حتی اگر توانستید با یک ظرف آب، با یک دانه خرما یا یک ظرف آش این کار را بکنید، همانطور که همیشه بعد نماز مغرب با توزیع یک چای یا خرما در مساجد این کار صورت می‌گرفت و امروز از این موضوع محرومیم می‌توان با انجام کار مواساتی از این ثواب الهی بهره برد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: برای دعا مرزهای ممنوعه و خط قرمزهایی داریم که طلب چیز غیرمشروع از خدای متعال است. ما این اجازه را نداریم که مثلاً برای ظالمان اسرائیل و آمریکا دعا کنیم، در عرصه اقتصادی باید بکوشیم موانع تولید را کنار گذاشته و با دعا برای رفع مشکلات قدم برداریم کسی که این رویه را در پیش بگیرد از اختلاس و رانت و بازار سیاه سردر نمی‌آورد، ما هرچقدر مصیبت می‌کشیم از سوی کسانی است که اعتقاد به خدا ندارند و به ستمگران تکیه می‌کنند و هستی خود را به آتش می‌کشند باید برای همه مردم در همه عرصه‌ها خیر بخواهیم مگر نسبت به دشمنان قسم خورده الهی.

آیت الله عابدینی با اشاره به مناسبت‌های تقویمی اظهار کرد: رحلت حضرت خدیجه کبری (س) را تسلیت عرض می‌کنیم بانویی که پشتوانه حضرت رسول (ص) و عصاره همه انبیا شد و برای جهان تا ابدیت زمینه‌های خیر را فراهم آورد.

وی با اشاره به حادثه طبس گفت: شکست حمله نظامی آمریکا به ایران اسلامی در صحرای طبس را در پیش داریم. در همان ابتدا خدای متعال به این انقلاب نورس نشان داد که اگر برای خدا قیام کنید، زمانی که همه شما در خواب هستید خداوند پاسخ دشمنان را می‌دهد و لشکریان نامرئی خود را فرستاد و پیچیده‌ترین طرح نظامی امریکایی‌ها را در طبس به شکست مفتضحانه تبدیل کرد.

خطیب جمعه قزوین یادآور شد: طی روزهای گذشته خروج شهادت گونه سردار حجازی جانشین فرماندهی سپاه قدس و مقاومت اسلامی را داشتیم، خداوند روح ایشان را با شهدای کربلا محشور کند سرداری که تمام عمر خود را در مجاهدت و فعالیت در انقلاب، دفاع مقدس، دفاع از حرم، فعالیت‌های جهادی و استحکام بسیج در ایران اسلامی در خدمت مردم گذراند.

آیت الله عابدینی ادامه داد: جانشینی سردار فلاح زاده به جای سردار حجاز، به عنوان یک سردار شجاع و فرمانده حاضر در جبهه و جهاد و یار همراه شهید سلیمانی این وحشت را در دل صهیونیست‌ها انداخته است که نگران هستند جای سردار حجازی هیچ زمانی خالی نمی‌ماند.

جای سردار حجازی هیچ زمانی خالی نمی‌مان

وی تاکید کرد: سیلی انتقام الهی در چهره کریه صهیونیست‌ها و انفجاراتی که در مناطق مهم این رژیم رخ داد و آنها نتوانستند غلطی کنند یک عملیات کوچک بود، ما فقط به آنها می‌گوئیم این فقط قطره‌ای از انتقام بود و هنوز ایران اسلامی انتقام خود را آغاز نکرده است و به گفته یکی از فرماندهان این فقط انتقام ماشین سردار سلیمانی است انتقام خود سردار نابودی کامل صهیونیست‌هاست.

امام جمعه قزوین در باب مذاکرات وین ابراز کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند از مذاکرات نترسید! باید پاسخ داد که مردم ما از مذاکره هراسی ندارند، بلکه آنها از خیانت و دروغ و وعده‌های توخالی و تفرقه و دودستگی و اعتماد به دشمن و نادیده شدن اقتدار الهی و توان داخلی می‌ترسند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان گفت: مناسبت بعدی درگذشت شیخ بهایی از بزرگان اسلام است که سهم بزرگی در فرهنگ اسلام داشتند، برای ایشان دعا می‌کنیم و از خدای متعال می‌خواهیم که بر جایگاه ایشان بیفزاید.