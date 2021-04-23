به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اتحادیه بین‌المللی مسافرت هوایی، یاتا، هشدار داد ایرلاین‌های جهان در سال جاری در مواجهه با طولانی شدن بحران پاندمی کرونا با ضرری ۴۸ میلیارد دلاری روبرو هستند.

این داده‌های جدید ۲۵ درصد نسبت به تخمین‌های قبلی این سازمان بدتر هستند. یاتا در گزارش قبلی خود تخمین زده بود میزان ضرر ایرلاین‌ها امسال به ۳۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

با این حال این ضرر کلان حدود یک سوم ضرری است که ایرلاین‌ها در سال ۲۰۲۰ با آن مواجه شده بودند. در سال ۲۰۲۰ در اوج محدودیت‌های ترافیکی وضع شده برای مقابله با گسترش کرونا ایرلاین‌های جهان ۱۲۶.۴ میلیارد دلار ضرر کردند.

ویلی والش، مدیرکل یاتا می‌گوید: این بحران از آن‌چه قبلاً تخمین زده بودیم طولانی‌تر و عمیق‌تر شده است. میزان ضررها نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافته اما همچنان ضرر تجمعی بحران کرونا در حال افزایش است.

او اضافه کرد: محدودیت‌های ترافیکی وضع شده توسط دولت‌ها برای مقابله با کرونا همچنان تقاضای مسافرت هوایی را تحت تأثیر قرار داده است و حالا در سال ۲۰۲۱ شاهد این هستیم که ترافیک مسافرت هوایی در جهان به ۴۳ درصد سطح قبل از پاندمی رسیده است و ما هنوز فاصله زیادی با ریکاوری کامل داریم.