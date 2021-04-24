افزایش ۴۸ درصدی فوتی های کرونا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری درباره آخرین وضعیت بیماری کووید ۱۹ در کشور و موارد بستری و فوت بیان کرد: بروز موارد مثبت بستری و موارد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ در کشورمان در هفته گذشته نسبت به هفته قبل‌تر دارای روند افزایشی بوده است.

وی ادامه داد: میانگین بروز موارد مثبت بستری در هفته گذشته ۲۸.۲ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش شده است و استان‌های همدان، ایلام، سمنان، لرستان و چهارمحال و بختیاری دارای بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری در کشور بوده‌اند.

معاون وزیر بهداشت افزود: میانگین بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری نیز حدود ۳۲.۱ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده و استان‌های مرکزی، همدان، البرز، قزوین و لرستان دارای بالاترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور بوده‌اند.

لاری اظهار کرد: از طرفی میزان عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور با وجود افزایش نسبت به هفته قبل‌تر، کماکان پایین و نگران کننده بوده و حدود ۶۱ درصد گزارش شده است. استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی دارای پایین‌ترین میزان عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی هستند.

وی ادامه داد: میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی کشور هم با حد مطلوب فاصله زیادی دارد و حدود ۶۳ درصد گزارش شده است. استان‌های زنجان، اردبیل و تهران دارای میزان بالاتر استفاده از ماسک در کشور هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: در هفته گذشته بیشترین میزان اخطار و معرفی به مراجع قضائی در اماکن عمومی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مربوط به سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی‌ها بوده و نانوایی‌ها و رستوران‌ها به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

لاری گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، میانگین رعایت تهویه مناسب هوا در اماکن عمومی کشور در هفته گذشته، با اندکی افزایش نسبت به هفته قبل‌تر، به ۶۳.۵ درصد رسیده است.