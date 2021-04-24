همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در دانشگاه شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی همایش خلیج فارس و سواحل مکران، طی نشستی خبری در جمع خبرنگاران گفت: همایش ملی «خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن پانزدهم خورشیدی امنیت و توسعه پایدار»، به‌همت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، در تاریخ‌های هشتم و نهم اردیبهشت‌ماه، به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

محمدعلی توانا ادامه افزود: موضوع محوری همایش ملی «خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن پانزدهم خورشیدی امنیت و توسعه پایدار»، شناسایی ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری استان‌های جنوبی کشور برای توسعه و امنیت پایدار و همین‌طور افزایش تعاملات سازنده میان استان‌های جنوبی کشور است؛ در عین حال موضوعات فرعی هم در این همایش مطرح است که از آن جمله باید به یافتن راهکارهای علمی برای بهره‌برداری بهینه از انرژی منطقه، توانمندسازی نظامی، حفظ محیط‌زیست منطقه، بهره‌برداری از قابلیت‌های فرهنگی منطقه به‌ویژه در حوزه‌ی گردشگری، تولید ثروت و رفاه در حوزه‌ی ملی و منطقه‌ای و نوع مواجهه با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی اشاره کرد.

دبیرعلمی همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران، اهداف در نظر گرفته شده برای برگزاری این همایش را به سه حوزه‌ی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد و توضیح داد: اهداف کوتاه‌مدت برای برگزاری این همایش خود شامل دو بخش است: بخش اول شامل ایجاد یک بانک علمی درباره‌ی منطقه و دوم نیز نمایش ظرفیت‌های منطقه و اهداف میان‌مدت این همایش این است که نهادهای علمی و اجرایی استان‌های جنوبی را به همکاری و تعامل سازنده برای توسعه و امنیت پایدار منطقه تبدیل کند و درنهایت هدف ما در مدتی که این همایش دنبال می‌کند، یافتن راهکارهایی برای تبدیل منطقه به یک قطب اقتصادی و فرهنگی است.

توانا درخصوص شیوه اجرای این همایش نیز گفت: فراخوان برگزاری این همایش، از اواخر بهمن‌ماه به‌طور رسمی اعلام و در دو مقطع، تا پایان فروردین‌ماه تمدید شد. این برنامه در دو بخش دانشجویی و اساتید و متخصصان برگزار گردید و در دو مرحله داوری شده است.

وی ادامه داد: در مدت‌زمان مقرر، ۵۲ اثر به دبیرخانه‌ی این همایش ارسال شده که ۴۵ اثر از این میان آن‌ها پذیرفته شده است. در این میان، حدود ۱۶ اثر از آثار برگزیده در پیوند با خلیج فارس، ۱۴ اثر به موضوع مکران، ۸ اثر به‌طور همزمان به خلیج فارس و مکران اختصاص دارد. همچنین حدود ۱۰ اثر هم در پیوند با استان فارس است که از برگزیدگان در این همایش تقدیر خواهد شد.

عضوهیأت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز از حضور و سخنرانی مقامات استانی، کشوری و لشکری در آئین افتتاحیه‌ی این همایش و همچنین ارائه ۳ پنل تخصصی در این برنامه خبر داد و گفت: این همایش به‌همت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن‌های علمی علوم سیاسی و حقوق، استانداری فارس، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجمن توسعه فارس، فرمانداری لامرد، گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشگاه امام حسین، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار خواهد شد.