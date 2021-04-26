۱۰هزار و ۱۷۰دوز واکسن کرونا در کهگیلویه و بویراحمد تزریق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بانشی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون ۱۷ هزار و ۱۵۲ دوز واکسن کرونا وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شده است که تاکنون ۱۰ هزار و ۱۷۰ وا کسن تزریق شده است.

وی بیان داشت: روز گذشته یک هزار و ۱۲۸ واکسن در استان تزریق شد و با توجه به اینکه ۱۰ هزار و ۳۳۱ نفر ۸۰ سال به بالا در استان وجود دارد این افراد در اولویت تزریق واکسن هستند.

بانشی افزود: چهار هزار و ۹۴۰ نفر در حوزه درمان، بیش از دو هزار نفر در مراکز بهداشت، ۹۲۱ نفر نظام پزشکی، ۴۰ نفر در آرامستان ها، یک هزار و ۱۱۹ نفر از بیماران خاص و ۱۱۱ نفر از پارکبانان، ۳۷۹ نفر از جانبازان و ۱۳۶ نفر از سالمندان تاکنون واکسن را دریافت کرده‌اند.

وی اظهار داشت: واکسن‌های روسی، چینی، هندی و کره جنوبی در کشور و در استان تزریق شده است.