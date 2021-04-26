حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه باید به ۳۰ میلیارد دلار برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در روز چهارشنبه، گفت: امروز جلسه مقدماتی کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های عضو کمیسیون برگزار شد و محورهای نشست پیش رو و همچنین مسائل مورد مذاکره فی‌مابین مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این نشست دستگاه‌های مختلف گزارش پیشرفت همکاری‌ها و اجرای مصوبات کمیسیون بیست و هفتم که سال گذشته برگزار شد را ارائه کردند و در خصوص مأموریت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌ها تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور روابط میان ایران و ترکیه را دیرینه و استراتژیک خواند و خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته هر دو کشور اراده استواری برای توسعه همکاری‌های دوجانبه از خود بروز داده‌اند. این اراده در توافقات و سندهایی که در سال‌های گذشته میان طرفین امضا شده قابل ردگیری است و هدف‌گذاری دو طرف افزایش سطح همکاری‌ها در زمینه‌های گوناگون بوده است.

واعظی افزود: از سال‌های گذشته در مذاکرات دوجانبه بر این موضوع تاکید کردیم که حجم مبادلات تجاری دو طرف به ۳۰ میلیارد دلار برسد. این هدفگذاری البته به دلیل برخی موانع از جمله تحریم‌های ظالمانه آمریکا محقق نشد. در عین حال در سال گذشته نیز به دلیل شیوع کرونا و مشکلات موجود بر سر نقل و انتقالات تجاری مرزی، کمی شاهد افت تجارت میان دو کشور بودیم. با این حال دو طرف بر تسریع توسعه مناسبات تجاری و افزایش مبادلات تاکید دارند و ان‌شاء الله با رفع تحریم‌ها، حرکت به سوی این هدفگذاری، با سرعت و شتاب بیشتری پیش خواهد رفت.

رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی را یکی از محورهای مهم مذاکرات پیش رو عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌هایی که در دبیرخانه کمیسیون مشترک بعمل آمده، زمینه‌های مختلفی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، علم و فناوری، حمل‌ونقل، سلامت، گردشگری و غیره برای توسعه همکاری‌های دوجانبه احصا شده که در نشست پیش رو در خصوص آن به گفت‌وگو خواهیم پرداخت.

وی ادامه داد: تسهیل مبادلات تجاری در پایانه مرزی و تسریع در انجام مراحل اداری پذیرش از سوی طرفین از دیگر موارد مذاکره در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین از مذاکره برای اصلاح و بازنگرش توافقنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور که در سال ۲۰۱۵ منعقد شده خبر داد و گفت: بر اساس این موافقتنامه ایران در تعرفه واردات ۱۲۵ کالا برای ترکیه تخفیف قائل شده و آنها در ۱۴۰ کالا چنین تخفیفی را لحاظ کرده‌اند. بر اساس مواد موافقتنامه بازنگری در گروه کالاها با هدف انتفاع بیشتر تجار و بازرگانان کشورمان، مورد نظر است و در این مورد گفت‌وگو خواهیم کرد.

بررسی شرایط ارتقای همکاری‌های دو کشور در شرایط پس از تحریم و احیای صادرات نفت به ترکیه و افزایش صادرات در گروه‌های کالایی دیگر و همچنین توسعه همکاری‌های بانکی، به گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهوری از دیگر موارد مورد مذاکره در نشست وبیناری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه خواهد بود.