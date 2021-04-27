رها شدن پروژه های کوچک مقیاس منطقه ۲۱

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی، رابط هیأت رییسه شورایاری‌های منطقه ۲۱ امروز در صحن علنی شورای شهر تهران به بررسی ظرفیت‌ها، پتانسیل و چالش‌های این منطقه پرداخت و با اشاره به موقعیت منطقه ۲۱ این منطقه که دارای سه ناحیه و سیزده محله است که جمعیت ساکن در آن، حدود دویست و پنجاه هزار نفر است. گفت: این منطقه با سرانه فضای سبز حدود ۴۰ متر مربع، توانسته رتبه ۷ را در توسعه یافتگی کسب کند.

منطقه ۲۱ قطب اکوتوریستی تهران

رضایی در خصوص پتانسیل‌های این منطقه گفت: وسعت فضای سبز منطقه ۲۱ حدود ۹۳۵ هکتار است که می‌توان با شاخص دهی و هدف گذاری، این منطقه را به قطب اکو توریستی شهر تهران تبدیل کرد. وی یادآور شد این هدف در صورت عمل کردن کامل و غیر نمایشی صنایع همجوار به مسئولیت‌های اجتماعی ممکن است.

وی افزود: وجود زمین‌های باز و بایر در سطح منطقه به اندازه‌ای است که در صورت استفاده درست می‌تواند تامین کننده کسری سرانه‌های هفتگانه در محلات باشد.

وی ادامه داد: معبر و ورودی بودن منطقه نیز از دیگر فرصت‌ها به شمار می‌آید که با توجه به دسترسی‌های مناسب این منطقه به شریان‌های اصلی شهر تهران، با ایجاد اقامت گاه‌های مناسب برای مسافران، هم به تمرکز زدایی در شهر تهران کمک خواهد شد و هم منطقه از معبر به هدف برای مسافران تبدیل خواهد شد.

همجواری با صنعت ابر مسأله این منطقه

رابط هیأت رییسه شورایاری‌های منطقه ۲۱ همجواری با صنعت را ابر مسأله این منطقه نامید و در اشاره به سه مسأله اولویت دار منطقه اظهار کرد: نبود مترو و فرسودگی حمل و نقل عمومی اولین مسأله منطقه است که باید به آن رسیدگی شود. مسأله بعدی، املاک بدون سند محله‌های غزالی، ویلا شهر، استقلال، تهرانسر غربی، پاسداران، نفت، تاکسیرانی وردآورد و قدیمی و غیر کاربردی بودن طرح تفصیلی منطقه (تهیه شده در سال ۸۱) است.

کمبود سرانه‌های عمومی و تقسیم بندی نامناسب محلات

رضایی همچنین کمبود سرانه‌ها در سطح منطقه، اعم از ورزشی، آموزشی و بهداشتی و تقسیم بندی نامناسب محلات را مسأله اولویت دار دیگری خواند.

وی در رابطه با این مسائل پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: امتداد خطوط بی آر تی تا ورد آورد و ورود مترو در محدوده منطقه، هماهنگی با سازمان‌های مربوطه به عنوان معارض (املاک بدون سند) و باز بینی طرح تفصیلی و به روز کردن آن از جمله پیشنهاداتی است که می‌توان برای این مسائل ارائه داد.

اعضای شورای شهر بعد از استماع سخنان نماینده شورایاری منطقه ۲۱ به ذکر تذکرات و سوالات خود از شهردار منطقه پرداختند و فراهانی با اشاره به اینکه بافت صنعتی بر منطقه ۲۱ حاکم است گفت: مهمترین مشکل منطقه شکل جغرافیایی آن است که شبیه باریکه غزه است و این شکل دو مشکل اساسی را برای منطقه ایجاد کرده است نخست، حمل و نقل شهری بوده و دیگری ارائه خدمات شهری است که به دلیل شرایط جغرافیایی آن هزینه‌ها را بالا می‌برد.

بی توجهی به پروژه‌های کوچک مقیاس

وی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار نفر ساکن این منطقه به دلیل مشکلات حمل و نقلی برای عبور و مرور دچار مشکل هستند. اظهار داشت: مساله پروژه‌های کوچک مقیاس محلی که از ۶۱ پروژه تنها ۲۰ مورد فعال است که متوسط توسعه فیزیکی آن ۲۱ درصد است و سوال این است که دلیل این مساله چیست.

فراهانی گفت: از ۶۱ پروژه تنها ۲۰ پروژه فعال شده است. مسئله دیگر غلبه جهت گیری نگه داشت شهری بر ایجاد زیر ساخت شهری است. ما بر اساس الزامات برنامه توسعه سوم و سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه کشور باید ۴۰ درصد اعتبارات سرمایه‌ای بحث‌های پروژه‌ای باشد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد: حدود ۳۵ درصد اعتبارات تملک سرمایه‌ای تا ۶۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای است و حدود ۱۶۱ میلیارد ریالی کسری در این زمینه داریم. البته با اختصاص بودجه توسعه‌های محلی تا حدی این امر جبران می‌شود اما مسئله مهم این است که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها بسیار اندک است.

فراهانی با بیان اینکه در تک تک محلات، پیشبرد پروژه‌های توسعه محلی دارای اهمیت است، افزود: البته عنوان کنم برخی از پروژه‌های میان بخشی مهم است. عدم وجود سند برای برخی از محلات مانند تهرانسر غربی و شهرک استقلال و محله غزالی از جمله مشکلات است که شهرداری این مشکل را باید پیگیری کند.

سازندگانی شهرک‌های در این منطقه مشاعات و سرانه‌ها را تامین نکردند

وی تاکید کرد: سازندگانی شهرک‌های مختلف را در این منطقه ساخته اما مشاعات و سرانه‌ها را تامین نکردند در صورتی که جز تعهداتشان بودند. تعاونی‌ها ساختمان‌های تجاری و مسکونی را ساخته اما به تعهدات دیگرشان پایبند نبودند که نشان می‌دهد شهرداری منطقه باید در ایجاد گرفتن تضمین از تعاونی‌ها تلاش بیشتری داشته باشند و این امر را با جدیت پیگیری کند.

وجود فضاهای متعدد بی دفاع شهری تردد در منطقه را نا امن کرده است

نژاد بهرام با اشاره به اینکه در بازدیدهایش از این منطقه شاهد وجود فضاهای بی دفاعی بوده است که باعث ایجاد نا امنی شده و تردد را برای شهروندان به ویژه برای زنان بسیار دشوار کرده است.

وی مناسب سازی این منطقه را با توجه به اینکه جزو ۵ منطقه پهناور تهران بوده است، و از نظر جمعیتی بیستمین منطقه است و با توجه به وسعت جمعیت پراکنده‌ای دارد دشوار دانست و گفت: بخش صنعت که در این منطقه نفوذ جدی دارد می‌توانند در قالب مسئولیت اجتماعی در حوزه حمل و نقل عمومی فعال شوند.

این عضو شورا شهر تاکید کرد: منطقه ۲۱ از نظر فرهنگی بسیار پربار است و افتخارات شهر تهران است.

میرلوحی بر لزوم آمایش منطقه‌ای تاکید داشته و صدراعظم نوری منطقه ۲۱ را با بافت غالب منطقه صنعتی برشمرد و گفت: انتظار داریم که شهردار واحدهای صنعتی در ازای بارگذاری مسئولیت‌های اجتماعی را عهده دار شوند مثلاً بوستانی را مدیریت کنند یا معبری را احداث کند.

وی افزود: چون این بافت صنعتی است، املاک باید ۲۰ درصد از فضای خود را به فضای سبز اختصاص دهند.

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: در تهرانسر غربی برخی صنایع مزاحم اند و می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای حل این مساله کمک گرفت.

مطالبه ایجاد شهر موزه صنعت

سالاری گفت: یکی از موضوعات مورد مطالبه در منطقه ۲۱ که به دغدغه عمومی نیز تبدیل شده، ایجاد شهر موزه صنعت است. از آنجایی که بیش از ۳۰ درصد از مساحت این منطقه، زون صنعتی است، متاسفانه استفاده از این ظرفیت بی نظر در پایتخت به عنوان حافظه تاریخی صنعت کشور مغفول مانده، همچنان که حافظه معماری، شهرسازی و میراث تاریخی در شهر مورد غفلت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: شهردار منطقه ۲۱، اقدام خوبی را برای ایجاد شهر موزه صنعت در راستای رویداد ۱۴۰۰ شروع کرده بودند که امیدوارم این موضوع را با جدیت پیگیری کنند و به نتیجه برسانند، چراکه این اقدام می‌تواند، این محدوده صنعتی را به یک مسیر و زون گردشگری تبدیل کند و ارزش افزوده قابل توجهی برای شهر تهران داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از محاسبه انشعابات سرای محلات با نرخ کارگاه ساختمانی، اظهار داشت: این مساله، مشکل تمام محلات است که طی یک جلسه با اداره برق و ادارات مربوطه، حل می‌شود و من از همکارانم در ستاد شورایاری درخواست می‌کنم، این موضوع را که از ابتدای دوره همواره مطرح شده، هفته آینده طی جلسه‌ای حل کنند.

مسجد جامعی با اشاره به اینکه تهران در ابتدای صنعتی شدن دو قطب صنعتی داشته است که حوزه نخست ری بوده است و دیگری جاده قدیم کرج – قزوین بوده است، گفت: بنابراین صنعت یکباره شکل نگرفته است و در این منطقه سکونت وارد صنعت شده و سکونت مبتنی بر صنعت شده است.

لزوم ساماندهی رود دره کن

وی ادامه داد: در این منطقه ۲ رودخانه وجود دارد که یکی از آن رود دره کن که اگر طرح جامع رودخانه کن انجام شود بسیار در شرایط این منطقه موثر خواهد بود.

وی ساماندهی سیستم دفع فاضلاب کارخانجات منطقه را هم مهم دانست و درباره کن توضیح داد: آنچنان که پیشتر گفته شده باید طرح‌های کوچک مقیاسی در این منطقه اجرا شود اما سوال این است که در زمینه طرح‌های کوچک مقیاس چه کرده‌ایم.

خداکرمی یادآور شد: از جمله مسئولیت‌های اجتماعی بخش صنعت، مسئولیت توسعه خط مترو به فرودگاه مهرآباد می‌تواند باشد.