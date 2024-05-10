خبرگزاری مهر - گروه استانها: صبح امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه، ماراتن دومین مرحله از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح در حوزه انتخابیه کرمانشاه همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
مردم غیور کرمانشاه، همواره در همه صحنهها از دفاع مقدس تا مناسبات و بزنگاههای مهم سیاسی و اجتماعی کشور در صف اول حضور بودهاند. این مردم همیشه ثابت کردهاند که برای حفظ و اعتلای ارزشهای انقلاب اسلامی از جان و مال خود میگذرند و برای رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی جان فشانی خواهند کرد.
امروز پیر و جوان آمدهاند و بی تردید حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات امروز، علاوه بر افزایش اعتبار کشور و خوشحالی و مسرت دوستان ایران اسلامی سبب یاس و ناامیدی بیشتر دشمنان خواهد شد.
هر رأی که امروز هر ایرانی در صندوق میاندازد یک موشک است که به قلب استکبار جهانی شلیک میشود و همانا شرکت در انتخابات ادامه مسیر شهدا و پاسداری از آرمانهای امام راحل، شهدا و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.
در این مرحله از انتخابات در حوزه انتخابیه کرمانشاه ۶۴۵ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۵۴۵ شعبه در مرکز شهرستان و ۱۰۰ شعبه در بخشهای تابعه شهرستان کرمانشاه مستقر هستند.
انتخابات در کرمانشاه به صورت ۱۰۰ در صد الکترونیکی برگزار شد و از ابتداییترین ساعت اخذ رأی کرمانشاهیان برای سرنوشت سازی خود وارد کارزار انتخابات شدند و بار دیگر ثابت کردند که حضور پرشورشان در انتخابات نشان از دغدغه آنها نسبت به سرنوشتشان دارد.
در صفوف اخذ رأی که از ساعات اولیه همراه با حضور حداکثری مردم بود، از زن و مرد و پیر و جوان ایستادهاند و بر نقش آفرینی خود تاکید دارند. با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات در حوزه انتخابیه کرمانشاه، نتایج پس از پایان زمان انتخابات و بررسیهای به عمل آمده اعلام خواهد شد.
مردم کرمانشاه با حضور خود در میدان مرحله دوم انتخابات مصداق ضرب المثل قدیمی «کار را که کرد، آنکه تمام کرد» را به نمایش گذاشته و کار نیمه تمام مرحله اول خود در اسفند ۱۴۰۲ را با حضوری حماسی به پایان رساندند.
انتخابات دور دوم مجلس در کمال امنیت و سلامت جریان دارد
سردار مهدی حاجیان رئیس پلیس استان کرمانشاه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رأی کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی و در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه ۶۴۵ شعبه در نظر گرفته شده است و در همه آنها مأموران پلیس برای تأمین نظم و امنیت این رویداد مهم حضور پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: با وجود ازدحام جمعیت در اکثر شعب اخذ رأی و حضور پرشور مردم، کار رأی گیری بدون وقفه و در کمال صحت و سلامت همراه با امنیت کامل در جریان است.
سردار حاجیان با اشاره به آماده باش نیروهای پلیس برای انتخابات دور دوم مجلس گفت: چه مامورانی که در شعب اخذ رأی حضور دارند و چه مأموران پلیس راه و راهور که امنیت ترافیکی را برقرار میکنند، تا پایان کار رأی گیری و انتقال صندوقها به محل از پیش تعیین شده همچنان مشغول انجام وظیفه خواهند بود.
رئیس پلیس استان کرمانشاه یادآوری کرد: خوشبختانه مردم فهیم کرمانشاه نیز تاکنون همکاری خوبی با مأموران انتظامی و راهور و همچنین دیگر عوامل اجرایی انتخابات داشتهاند که امیدوارم این همکاری تا پایان کار رأی گیری ادامه داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه همکاران پرتلاش من در این مأموریت مهم تا لحظه آخر کنار مردم ولایتمدار کرمانشاه خواهند بود، افزود: پلیس آماده برخورد با هرگونه تخلف است و اجازه نخواهد داد فرد یا افرادی حلاوت این جشن و پیروزی بزرگ را در کام مردم تلخ کنند.
علی شعبانی رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه نیز بعد از ظهر جمعه در ستاد انتخابات دور دوم انتخابات حوزه شهرستانی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تعداد واجدان شرایط در دور نخست مشخص بود اما در این دور از انتخابات تمام افرادی که در مرحله نخست در هیچ حوزهای رأی ندادند میتوانند در انتخابات شرکت کنند که بر همین اساس افرادی که در سایر حوزههای انتخابیه استان در دور گذشته رأی ندادهاند نیز امکان حضور در حوزه انتخابیه کرمانشاه را برای رأی خواهند داشت.
وی افزود: در دور دوم انتخابات مانند دور گذشته تعداد ۶۴۵ شعبه اخذ رأی در خوزه انتخابیه کرمانشاه بر پا شده و در این دوره به دلیل رأی گیری به واسطه سیستم الکترونیکی هر شعبه حداقل ۲ صندوق و حداکثر ۶ صندوق برپا خواهد شد.
احراز هویت آنلاین و اخذ رأی آفلاین در دستور کار است
رئیس ستاد انتخابات کرمانشاه تصریح کرد: در این مرحله بر دستگاه سیستم احراز هویت است که به صورت آنلاین و به صورت لحظهای عملکرد هر یک از شعب و تعداد رأی دهندگان مشخص خواهد شد.
شعبانی عنوان کرد: علاوه بر استفاده از دستگاه احراز هویت برای این دوره از انتخابات یک دستگاه دیگر که به صورت آفلاین برای اخذ رأی استفاده میشود بکارگیری شده که بنابراین تا زمانی که انتخابات به اتمام نرسد آرا هیچیک از نمایندگان مشخص نیست.
وی با تاکید بر اینکه در دور نخست انتخابات بیش از ۸۷۵ نفر واجد شرایط در شهرستان کرمانشاه حضور داشتند، بیان داشت: در این دوره نیز تا به این لحظه ۷۵ هزار استعلام در فرایند انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاه انجام شده که با توجه به اینکه جز نخستین استانهای برگزار کننده دور دوم انتخابات الکترونیک بودیم تاکنون هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات رخ نداده است.
استاندار کرمانشاه از بکارگیری ۱۰ هزار عوامل اجرایی در انتخابات دور دوم خبر داد و گفت: پیش بینی میشود که تمدید زمان انتخابات انجام نگیرد و تا پایان ساعت ۱۸ این انتخابات ادامه دارد.
دستگیری ۱۹ متخلف انتخاباتی در کرمانشاه
شعبانی ادامه داد: عملیات رأی گیری تاکنون با رضایت بالایی انجام گرفته و با وجود فرایند الکترونیکی انتخابات اخلالی در صندوقها بروز پیدا نکرده و تا زمانی که رأی گیری به پایان نرسد آماری از میزان رأی هر یک از نامزدها در دست نخواهد بود و آمار نهایی حداقل تا ۲ ساعت پس از پایان رأی گیری اعلام میشود.
وی با تاکید بر اینکه تذکرات لازم مبنی بر تخلفات انتخاباتی به هر چهار کاندید حوزه کرمانشاه داده شده، اذعان کرد: بر همین اساس تعدادی از عوامل تبلیغات در شعبات اخذ رأی و افرادی مبنی بر خرید و فروش آرا شناسایی و تاکنون ۱۹ نفر در این زمینه دستگیر شدند.
نظر شما