تصویب عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در این سازمان رأی موافق داد.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای عضویت کامل فلسطین در این سازمان با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع به تصوب رسید.

پس از تصویب این قطعنامه، درخواست تجدیدنظر برای عضویت به شورای امنیت ارسال خواهد شد.

مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد توصیه‌هایی به شورای امنیت برای بازنگری مثبت در عضویت کامل فلسطین در این نهاد ارائه داده است.

این مجمع تأکید کرد که فلسطینیان واجد شرایط عضویت کامل در سازمان ملل هستند.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بر تقویت حقوق و امتیازات کشور فلسطین در سازمان ملل بدون نیاز به صدور مجوز به آن در مجمع عمومی تأکید کرده است.

این قطعنامه همچنین به فلسطین اجازه می‌دهد تا پیشنهادات و اصلاحیه‌هایی را در جلسات سازمان ملل مطرح کند، کاری که قبلاً قادر به انجام آن نبود.

محمود عباس، رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطین از این اقدام مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرد و گفت که فلسطین به تلاش‌های خود برای عضویت کامل در سازمان ملل تا لحظه آخر ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر، «اسرائیل کاتز» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به سرعت از این تصمیم انتقاد کرد و آن را مضحک و جایزه ای برای جنبش مقاومت اسلامی (حماس) توصیف کرد که به مذاکرات برای آزادی اسرای اسرائیلی ضربه می‌زند.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم در آغاز این جلسه از همه طرف‌ها خواست برای دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه تلاش کنند.