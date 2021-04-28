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۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۵۰

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان خبر داد؛

بهبود وضعیت بارشی در اصفهان از دهه دوم اردیبهشت/ دما کاهش می یابد

بهبود وضعیت بارشی در اصفهان از دهه دوم اردیبهشت/ دما کاهش می یابد

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به تداوم ناپایداری‌های همرفتی در استان تا اواسط هفته پیش رو، گفت: شرایط بارش‌های بهاری از دهه دوم اردیبهشت ماه بهتر خواهد شد.

ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناپایداری‌های همرفتی بهاری در سطح استان تا اواسط هفته پیش‌رو ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و رگبارهای موقتی همراه با رعد و برق به ویژه نیمه شمالی و شرقی اصفهان در این مدت پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بارش در ایستگاه‌های هواشناسی در شبانه روز گذشته ثبت نشد، افزود: بارندگی خفیف با میانگین کمتر از یک دهم میلی‌متر (تریس) از فریدونشهر گزارش شده است.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: خروجی مدل‌های هواشناسی و الگوهای اقلیمی نشان می‌دهد که شرایط بارش‌ها در دهه دوم اردیبهشت بهتر خواهد بود و حتی احتمال بارندگی فراتر از نرمال نیز وجود دارد.

هنرمند اضافه کرد: وزش باد و گرد و خاک محلی پدیده غالب مناطق شرقی و تا حدی مرکزی اصفهان در این هفته است.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تا دو درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد، ادامه داد: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.

هنرمند افزود: خوروبیابانک با دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان تا فردا پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5199922

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