بهبود وضعیت بارشی در اصفهان از دهه دوم اردیبهشت/ دما کاهش می یابد

ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناپایداریهای همرفتی بهاری در سطح استان تا اواسط هفته پیشرو ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و رگبارهای موقتی همراه با رعد و برق به ویژه نیمه شمالی و شرقی اصفهان در این مدت پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه بارش در ایستگاههای هواشناسی در شبانه روز گذشته ثبت نشد، افزود: بارندگی خفیف با میانگین کمتر از یک دهم میلیمتر (تریس) از فریدونشهر گزارش شده است.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: خروجی مدلهای هواشناسی و الگوهای اقلیمی نشان میدهد که شرایط بارشها در دهه دوم اردیبهشت بهتر خواهد بود و حتی احتمال بارندگی فراتر از نرمال نیز وجود دارد.
هنرمند اضافه کرد: وزش باد و گرد و خاک محلی پدیده غالب مناطق شرقی و تا حدی مرکزی اصفهان در این هفته است.
وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تا دو درجه سانتیگراد کاهش مییابد، ادامه داد: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
هنرمند افزود: خوروبیابانک با دمای ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۲ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان تا فردا پیشبینی میشود.
نظر شما