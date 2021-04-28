علیزاده محروم است/ مصدوم نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید الهویی چهارشنبه شب در ابتدای صحبت‌های خود در نشست خبری پیش از بازی گل‌گهر سیرجان و پارس جنوبی جم، از سری مسابقات یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال عنوان کرد: بازی جام حذفی فردا برابر پارس جنوبی جم یک بازی بسیار مهم و حساس است؛ حتی ارزش و اهمیت‌اش برای ما از بازی‌های لیگ برتر هم بیشتر هست.

وی عنوان کرد: قلعه‌نویی تمرکزِ کامل تیم را برای بازی فردا خواسته است، برای اینکه بازی فردا و اصلاً مسابقات جام حذفی، مسابقات اشتباهات و تمرکز است، برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشیم و با کمترین اشتباه بازی را پشت سر بگذاریم باید در طول ۹۰ دقیقه تمرکز کامل و کافی داشته باشیم.

الهویی در مورد تیم پارس‌جنوبی جم گفت: پارس جنوبی جم یکی از تیم‌های خوبِ لیگ یک است، از لحاظ شکل و سبک بازی این تیم لیاقت جایگاه بالا در جدول لیگ یک را دارد. آن چیزی که ما در بخش آنالیز تیم‌مان در دو سه بازی اخیر این تیم مشاهده کردیم، خیلی کیفیت خوبی از خودشان نشان دادند و بازیکنان با کیفیتی دارند. امیدواریم که فردا بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

مربی گل‌گهر در مورد تیم گل‌گهر هم عنوان کرد: ما در نیم فصل دوم شرایط بهتری پیدا کردیم و تیم به خواسته‌های قلعه‌نویی نزدیکتر شده، چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ رفتاری نسبت به نیم فصل اول تیم پیشرفت کرده و توانسته خودش را به خواسته‌هایی که قلعه‌نویی از تیم دارد نزدیک کند. این نزدیک شدن به خواسته‌های قلعه‌نویی منجر شده به بردها و امتیازاتی که جایگاه تیم را در جدول بهتر کرده است.امیدواریم که این اشتباهات رفتاری و تفکری در تیم گل‌گهر به حداقل برسد.

وی ادامه داد: راجع به داوری دوست نداریم صحبت کنیم و روی خودمان می‌خواهیم تمرکز کنیم. امیدواریم که در بازی فردا و در ادامه لیگ، تیم بتواند هر بازی و هر روز خودش را قدم به قدم به ذهنیت قلعه‌نویی نزدیکتر کند و تیم را در جایگاهی خوبی از جدول قرار دهد.

الهویی از شرایط تیم گل‌گهر و بازی فردا گفت: در نیم فصل دوم با اضافه شدن چند بازیکن، برای هر بازی دست سرمربی بازتر است و شرایط تیم بهتر شده است. امیدواریم که فردا این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم یک بازی و نتیجه خوب، به هواداران خوب سیرجان و کارکنان شرکت هدیه بدهیم.

مربی گل گهر در مورد محرومین و مصدمین گل‌گهر برای بازی فردا گفت: به غیر از علیزاده که در بازی قبلی کارت گرفت و این بازی را از دست داد، محروم و مصدومی نداریم. دو نفر از بازیکنان از مصدومیت برگشتند و زیر نظر مربی بدنسار کار می‌کنند، به هر حال در راستای مهیا بودن شرایط این بازیکنان برای بازی فردا قلعه‌نویی باید تصمیم بگیرد ولی مصدومی در تیم نداریم.