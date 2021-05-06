۷۰۰ حامی جدید به حامیان ایتام زنجانی افزوده شد

هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پویش ایران مهربانی، گفت: این طرح از اول ماه مبارک رمضان شروع شده و تا پایان خردادماه ادامه دارد.

وی اظهار کرد: از اول ماه مبارک رمضان تاکنون ۷۰۰ حامی جدید به تعداد حامیان استان اضافه شده و در حال حاضر این استان یک هزار و ۵۶۰ حامی دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان از وجود چهار هزار و ۷۷۲ یتیم در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۴۰ یتیم فاقد حامی است و از مردم استان درخواست می‌شود در طرح پویش ایران همدل دست ایتام زنجانی را بگیرند.

صفری تاکید کرد: زنجانی‌ها در اکرام و حمایت از ایتام در سطح کشور جایگاه بسیار خوبی دارد چرا که زنجان شهر شور و شعور حسینی است.

وی با بیان اینکه سرانه ایتام زنجانی دو برابر میانگین کشوری است، ابراز داشت: میانگین سرانه ایتام زنجانی در ماه ۹۵۰ هزار تومان است و در سطح کشور ۵۰۰ هزار تومان است.

مدیرکل کمیته استان زنجان تصریح کرد: کمک به نیازمندان در تمام مقتضیات زمانی بسیار مهم و ثواب دارد و از زنجانی‌ها درخواست می‌شود در این ماه مبارک رمضان با دستگیری از ایتام دل آنها را شاد کنند.