دانشگاه الزهرا اقدام تروریستی در مدرسه دخترانه کابل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات رئیسه دانشگاه الزهرا(س) در محکوم کردن اقدام تروریستی در مدرسه دخترانه سید الشهدای کابل پیامی صادر کرد که به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون وَ إِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (تکویر ۸-۹)

خبر اقدام تروریستی در مدرسه دخترانه سید الشهدای کابل، شهادت مظلومانه و مجروح شدن تعداد زیادی از دختران دانش آموز که جرمی جز آموختن نداشتند، موجب تاسف و اندوه بسیار گردید.

هیات رئیسه دانشگاه الزهرا، ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی و اسلامی در ماه مبارک رمضان با ملت افغانستان به ویژه بازماندگان این حادثه تلخ اظهار همدردی می نماید و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این رویداد تأسف بار می نماید.