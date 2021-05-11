چین پیشتاز توسعه فناوری ۶G درجهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین نخستین کشوری بود که فناوری ۵G را به طور گسترده به کار گرفت. با این وجود شبکههای پر سرعت نسل پنجم ارتباطات در سراسر جهان هنوز محدود هستند. این درحالی است که موبایلهای مجهز به این فناوری نیز هنوز به طور گسترده استفاده نمیشوند.
هم اکنون چین در زمینه ایجاد شبکه ۶G در سراسر جهان پیشتاز است. طبق سازمان مالکیت فکری چین ۳۵ درصد از ۳۸ هزار حق امتیاز اختراع ثبت شده در این سازمان، مربوط به فناوری ۶G است. رقیب اصلی چین در حوزه فناوری نسل ششم اینترنت همراه آمریکا است که تاکنون فقط ۱۸ درصد از حق امتیاز اختراعات آن مربوط به این فناوری می شود.
بخش اعظم فناوریهایی که چین حق امتیازشان را ثبت کرده مربوط به هوش مصنوعی هستند. هرچند هنوز مشخص نیست چگونه این فناوریها به فعال سازی شبکههای نسل ششم اینترنت همراه کمک میکنند.
این کشور آسیایی امیدوار است تا ۲۰۳۰ میلادی فناوری ۶G را تکمیل و راه اندازی کند. تخمین زده میشود سرعت این نسل حدود ۵۰ گیگابیت برثانیه باشد.
مهندسان چینی هم اکنون آزمایش برخی از قطعات این فناوری را آغاز کردهاند و در ۲۰۲۰ میلادی نیز نخستین ماهواره ۶G را به مدار زمین ارسال کردند. این ماهواره، همراه با تجهیزات کمکی متعدد، امواج تراهرتز فرکانس فوق العاده بالا و امکان استفاده از آنها برای انتقال دادهها را آزمایش میکند.
مهندسان چینی درباره چشم انداز فعالیت ماهواره آزمایشی ۶G خوش بین هستند.
از سوی دیگر جدیدترین فناوری شبکه اینترنت فعلی یعنی ۵G به کندی در حال گسترش در جهان است. به کارگیری این فناوری در سال ۲۰۲۰ به دلیل ظهور نظریههای جعلی درباره آن و حمله به دکلها با تأخیر روبرو شد.
