به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت، گفت: مگر یک انتخابات و بالا و پایین شدن قدرت، یک مقام و حقوق و جایگاه و میز چقدر میارزد که آدم به خاطر آن دروغ بگوید، تهمت بزند و آبرو و حیثیت آدمها را ببرد.
وی همچنین با بیان اینکه حادثه حمله تروریستی به افغانستان بسیار دلخراش و غیرقابل تحمل بود، افزود: واقعاً این جنایتکاران چه کسانی هستند و چه میگویند؟ افراط با انسان چه میکند؟ مسیر ناحق تا چه حد، وجدان، عقل و فهم انسان را زیر پا میگذارد؟
رئیسجمهور تصریح کرد: یک دختربچه مدرسهای چه گناهی کرده است و کشتار این بچهها چه معنایی دارد؟ آیا میتوان اسم این جنایتکاران را مسلمان گذاشت؟ این افراد اسلام را بدنام کردند البته جنایت اصلی متعلق به کسانی است که در افغانستان دخالت کردند.
روحانی گفت: آمریکا و قدرت شرق و غرب وارد افغانستان شدند و در این کشور مداخله کردند و مداخلات آنان باعث شد که این گرفتاریها برای مردم این کشور به وجود آید و مردم افغانستان حتی یک روز راحت هم نداشتند.
وی متذکر شد: زمانی که شوروی سابق به افغانستان حمله کرد، در روزهای اول انقلاب اسلامی بود و حضرت امام (ره) هم به این مسئله اعتراض کردند. ۴۲ سال است که از آن زمان میگذرد و مردم افغانستان از آن زمان در سختی و مشقت هستند. سئوال ما این است که مگر مردم افغانستان چه گناهی کردهاند و چرا این همه ظلم بر آنان روا میشود؟
رئیسجمهور ادامه داد: سپس گروههای نیابتی ایجاد کردند، اصلاً نیاز نیست اسرائیل جنایت کند و اسرائیل، آمریکا و غربیها، گروههای نیابتی ایجاد کردند و شاهدیم کشتارهای زیادی در لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، بحرین و یمن و همچنین شمال آفریقا اتفاق میافتد.
روحانی اظهار داشت: این جنایتکاران که هیچ نسبتی با اسلام، جهاد و قرآن ندارند، خود را به عنوان مبارز، مجاهد و کسی که به دنبال خلافت اسلام و اجرای احکام خداوند است، معرفی میکنند. خدا نگذرد و لعنت کند کسانی را که تندروی را در دنیای اسلام راه انداختند. لعنت خدا بر آنها. تا روزی که تندروی وجود داشته باشد، وضع همین است.
ما راهی جز اعتدال نداریم
وی افزود: ما راهی جز اعتدال نداریم. اگر ما راست میگوییم که امت پیغمبر هستیم، باید امت میانهرو باشیم و راه میانه را در پیش بگیریم. متأسفانه میبینیم که در فضای مجازی، حقیقی، رسانهها و مصاحبهها تا چه حد تندروی، دروغ، افراط و تفریط وجود دارد. پایان افراط دامن خود ما را هم میگیرد و کسانی که افراط را میسازند، خودشان هم در آن آتش خواهند سوخت.
رئیسجمهور تأکید کرد: افراطیگری یکی از فتنههایی است که دامن همه ما را میگیرد. باید به ملت افغانستان و خانواده این شهدا و دولت این کشور برای این حادثه تروریستی غیرقابل تحمل و باور تسلیت بگوییم.
روحانی اظهار داشت: از سوی دیگر، میبینید که مردم مبارز و مقاوم فلسطین از سال ۱۹۴۸ تاکنون آواره شدهاند، از خانههای خود، بیرونشان انداختند و هر روز دشمنان توطئهای را علیه آنان طراحی کردند. چرا این همه کشتار و جنایت در فلسطین اتفاق میافتد؟ مگر مردم غزه چه کردهاند؟
وی ادامه داد: اسرائیلیها ادعا میکنند که یهودی هستند که بعید میدانم آنان دین موسی را هم قبول داشته باشند و کسانی که کشتار میکنند، صهیونیستهای جانی هستند و با هیچ دین الهی نسبتی ندارند. در دین موسی، عیسی، نوح، ابراهیم و پیامبر بزرگ اسلام (ص) چنین مسائلی وجود ندارد و همه پیامبران و انبیاء، ما را به انسانیت و مروّت دعوت کردهاند.
کشورهای عربی منطقه در مقابل جنایتهای اسرائیل بایستند
رئیسجمهور بیان کرد: سئوال دیگر ما این است که چرا برخی از همسایگان در مقابل این جنایتها سکوت کردهاند؟ کشور عظیمی مانند مصر و همچنین اردن در همسایگی آنان است و سئوال این است که چرا در مقابل این جنایتها سکوت کردهاند و حرفی نمیزنند؟ کشورهای عربی منطقه که این همه ادعا دارند، چرا حرفی نمیزنند و مخالفت و ایستادگی نمیکنند؟
روحانی تأکید کرد: انصافاً جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تقریباً تنها میشود، البته هنوز برخی از ملتها در صحنه هستند اما در میان دولتها، ایران جزو معدود کشورهایی است که در این زمینه فعال است. چرا برخی از کشورها از مردم مظلوم حمایت نمیکنند؟
وی اظهار داشت: سئوال ما از این جنایتکاران آن است که چرا مردم مظلوم و بچهها را میکُشید؟ چرا دَمِ مسجدالاقصی و قدس مردم را میکُشید؟ شما غاصب هستید. متأسفانه ما با این حوادث بسیار تلخ و شوم در منطقه مواجه هستیم و وظیفه ما حمایت از مردم مظلوم است. برای مردم مظلوم منطقه هیچ راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.
رئیسجمهور گفت: امیدوارم که همه ما بتوانیم به وظایف اسلامی و انسانی خود نسبت به همه ملتهای مظلوم به ویژه ملت بزرگ فلسطین عمل کنیم. به روح پاک عزیزانی که شهید شدند، درود میفرستیم و برای مجروحشان تقاضای شفای عاجل از خداوند منان داریم.
روحانی تصریح کرد: دولت در ماههای پایانی از عمر خود قرار دارد اما وظایف مهمی بر دوش داریم. ما تا آخرین دقیقه هم وظیفه داریم که به مردم خدمت کنیم و قابل گذشت نیست که کسی در روز ۱۱ مرداد هم بگوید که «فردا دولت تدبیر و امید تمام میشود» و کار نکند. ۱۱ مرداد برای ما مانند روزهای اول یعنی شهریور سال ۹۲ است.
وی اظهار داشت: تقاضای بنده از وزرا و معاونان آنان این است که با فحاشیها، تهمتها و حرفهای ناروا خسته نشوند. ما در پیشگاه خداوند هیچ عذری نداریم که یک روز کار نکنیم و بگوییم که «این همه به ما فحاشی کردند و ما را آزار و اذیت کردند». وظیفه ما عمل به مسئولیتهایمان است.
رئیسجمهور ادامه داد: هیچ تردیدی ندارم که در تاریخ آینده همه چیز روشن میشود و آدمهای پاکی که در راه خدا جهاد کردند، کارشان در تاریخ میماند و جهادشان گم نمیشود.
روحانی افزود: ما در جنگی هستیم که سه ضلع دارد و از هر طرف هم به ما هجمه میشود و ما باید در هر سه ضلع مبارزه کنیم و ایستادگی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از اضلاع آن تحریم است، افزود: بنده نمیدانم که حرف برخی افراد چیست؟ تحریم به معنای آن است که حق مردم را میخورند و ظلم مستقیم به فقیرترین افراد است.
رئیسجمهور تاکید کرد: تحریم یعنی ظلم به آن بیماری که دارو ندارد یا ناچار است گران بخرد. تحریم به معنای وارد شدن ظلم به آن مستضعفی است که به مغازهای وارد میشود و میخواهد کالاهای روزمره خود را بخرد و ناچار است با قیمت گران بخرد؛ تحریم به این معناست، جنسی که میخواهیم از خارج بخریم و وارد کنیم، ۲۰ درصد اضافهتر از قیمت آن پرداخت کنیم. این افراد باید پاسخ دهند.
روحانی ادامه داد: این موضوع شوخی که ندارد، ملت ما در جنگ هستند. گویا برخی افراد «ککشان» هم نمی گزد. ما در جنگ هستیم و مگر بمباران را نمیبینید؟
وی با بیان اینکه آیا گوشهای خود را گرفتهاید و صدای بمباران را نمیشنوید؟،اظهار داشت: نمیبینید که خواهران و برادران شما زیر این بمباران جان میدهند و قطعه قطعه شدند؟ خداوند به شما چشم بینا نداده است؟ تحریم ظلم است و هر کسی بتواند در این ساعت تحریم را بردارد اما اگر یک لحظه در آن تأخیر بیندازد، گناهی بزرگ و نابخشودنی نسبت به ملت ایران انجام داده است و بعید می دانم خداوند از این گناه بگذرد.
دولت مصمم است تحریمها را بشکند
رئیسجمهور افزود: با تحریم عملاً به ۸۴ میلیون نفر ظلم میشود و ما باید جواب همه آنها را بدهیم. دولت مصمم است که تحریمها را بشکند و از نظر من این تحریم شکسته است. ما دو تحریم را شکستیم، به این معنا که بخشی از تحریمها را در سال ۹۲ شکستیم و در سال ۹۴ هم مابقی قسمتهای آن را شکستیم و دیوار تحریمها را تخریب کردیم.
روحانی تصریح کرد: یک جنگ و تحریم بزرگی از سال ۹۷ آغاز شد و ما سه سال و نیم است که مقاومت و ایستادگی کردیم و دولت خم به ابرو نیاورد و آنهایی که باید در این میدان جنگ، به ما کمک کنند، به ما کمک نکردند که خدا از آنها نگذرد. این افراد نه تنها به ما کمک نکردند بلکه روحیه رزمندگان خط مقدم را هم تضعیف کردند.
وی اظهار داشت: کسانی که به رزمندگانی که وسط میدان جنگ هستند کمک نمیکند چگونه میخواهند جواب دهند؟ این گناه نابخشودنی است. ممکن است در توافق با کشورها به جای صد درصد به ۹۲ درصد برسیم، بی انصافی است که این ۹۲ درصد را نبینیم و فقط ۸ درصد باقیمانده را ببینیم. آیا این انقلابی بودن است؟
رئیسجمهور ادامه داد: خدا را شاکرم که در این سه سال و نیم ملت ما با صبر، مقاومت، ایمان و ایثار خود ایستادگی کردند. مقام معظم رهبری هم حمایت و هدایت کردند و اثر این صبر و مقاومت را امروز در وین میبینیم.
دیوار تحریم در حال خراب شدن است
روحانی گفت: بنده مذاکرات روزانه وین را مطالعه میکنم و میبینم که دیوار بلند تحریم هر روز تکهای از آن به پائین میریزد و خراب میشود. اگر همه دست به دست هم دهیم، در یک زمان کوتاه، کل دیوار تحریم خراب میشود. حالا ما میخواهیم با بلدوزر این دیوار را جمع کنیم اما برخی میگویند که با فرغون و بیل این کار را بکنید که اگر با فرغون و بیل این کار را انجام دهیم، دیرتر به نتیجه می رسیم اما اشکال ندارد. بگذارید این تحریم تمام شود و کنار برود.
وی اظهار داشت: افتخاری که دولت یازدهم و دوازدهم به دست آورد این بود که سالها ایران هراسی را در افکار مردم جهان جا انداخته بودند و ما این ایران هراسی را شکستیم و به دنیا گفتیم ایران اهل منطق و مذاکره است و به عهد خود وفا میکند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: ایرانی که با قدرتهای بزرگ مذاکره میکند و به عهد خود وفادار است و عهدش را زیرپا نمیگذارد، نشان میدهد که ایران هراسی دیگر معنایی ندارد. طرف مقابل به عهد خود توجه نمیکند. ما ایران هراسی را شکستیم. آیا در این هم تردید دارید؟ امروز ایران هراسی به مفهومی که ۱۰ سال پیش وجود داشت، دیگر وجود ندارد.
روحانی تصریح کرد: ما ذیل فصل ۷ قطعنامه شورای امنیت بودیم، کسی که ذیل این فصل از قطعنامه باشد، در مرز جنگ است. ما کشور را از فصل ۷ درآوردیم و آیا در این هم شک دارید؟ آیا شک دارید که قطعنامه ۲۲۳۱ هم لغو شد؟ ما تحریم تسلیحاتی را برداشتیم و آیا از این هم خبر ندارید؟ این کار که دیگر کمک به رزمندگان، ارتش، سپاه و کمک به میدان است.
وی گفت: این دولت بود که تحریم نظامی را شکست و بهترین سلاحهای آفندی و پدافندی را یا ساخت و یا تکمیل کرد و اگر شک دارید، وزیر دفاع میتواند در این باره توضیح دهد. در زمینه هواپیما، ناوچه، پدافند هوایی، زیردریایی و کروز هم اقدامات زیادی انجام دادیم. ببینید که در این ۸ سال چه کارهای بزرگی انجام گرفته است.
رئیسجمهور یادآور شد: صهیونیست در تلاش بود که جا بیندازد ایران کشوری است که دشمن همسایگانش است و دشمن اصلی برای منطقه، ایران است. برخی از دولتهای منطقه هم دانسته و یا ندانسته تحت تأثیر قرار گرفتند و کم و بیش این موضوع را باور کردند اما دولت تلاش کرد این تفکر غلط را در هم بریزد.
ما تا آخر پای تعامل سازنده خود با جهان ایستادهایم
روحانی افزود: امروز شما میبینید همان همسایگانی که دیروز نظر دیگری درباره ایران داشتند، امروز صحبت میکنند و آماده هستند که رابطه خوبی با ایران داشته باشند. آن تعامل سازندهای که ما از روز اول در سال ۹۲ گفتیم، امروز آن را در منطقه و وین میبینید.
وی تاکید کرد: ما تا آخر، پای تعامل سازنده خود با جهان ایستادهایم و شک نکنید که با این رویه کل تحریمها برداشته میشود. تردید نکنید ملت ایران پیروز است.
روحانی گفت: بهتر است در ذهن مردم حرف نادرست ایجاد نکنید. تحریمها برداشته میشود و از بین رفته است ملت ما آزادانه و سرافراز به دنبال ایستادگی و مقاومت هستند.
رئیس جمهور افزود: جبهه دوم کرونا است و این مساله صرفاً مخصوص کشور ما نیست و همه کشورها گرفتار آن شدهاند. فرق ما با دیگران این است که ما در شرایطی وارد جبهه کرونا شدیم که در جنگ اقتصادی و تحریم کامل بودیم.
وی تصریح کرد: ما میتوانستیم واکسن را زودتر وارد ایران کنیم و به صورت گسترده از ماه اسفند واکسیناسیون را آغاز کنیم. مسئولان باید توضیح دهند چرا این اتفاق زودتر نیفتاد. از روز اول واکسنهایی درست شد که در مرحله اول و دوم موفقیتآمیز بود و گفتند در مرحله سوم حاضریم این واکسنها را به ایران بدهیم همانطور که به برخی از کشورها داده شد.
رئیس جمهور گفت: زمانی که این بحث مطرح بود، عدهای راه افتادند و گفتند که مسئولان میخواهند ما را موش آزمایشگاهی کنند. حتی برخی از این افراد پزشک بودند و سمتهایی داشتند این مباحث را مطرح کردند ما این کار را نکردیم و این واکسنها را نگرفتیم و گفتیم تا زمانی که نسبت به یک واکسن مطمئن نشویم آن را دریافت نمیکنیم و این مساله باعث تأخیر در فرایند واکسیناسیون شد.
روحانی ادامه داد: ما هر چه فکر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که یک واکسن به تأیید کامل نرسیده، نمیتوانیم مردم را مورد آزمایش قرار دهیم. البته زمانی که خودمان واکسن را تولید میکنیم و مردم هم داوطلب هستند مساله چیز دیگری است. اما زمانی که واکسن در کشور دیگری تولید میشود باید همه نکات مورد نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ما جزو اولین کشورهایی بودیم که برای خرید واکسن اقدام کردیم و به دنبال خرید واکسن کوواکس بودیم. پول آن را هم پیش پرداخت کردیم و ۵۲ میلیون دلار قرار بود برای خرید این واکسن انتقال دهیم اما نشد. ما فکر کردیم این ۵۲ میلیون دلار در آمریکا میماند و آنها پول را میخورند و چون این فرایند طول کشید ما به ته صف رفتیم.
رئیس جمهور گفت: اینگونه نیست که واکسن کرونا در دنیا فراوان باشد و سوهان قم نیست که شما زمانی از در مغازه وارد میشوید بگویند سوهان خوب دارم.
اطمینان میدهیم همه افراد پرخطر واکسینه میشوند
روحانی گفت: واکسن مطمئن به اندازه کافی در دنیا نیست اما ما تمام تلاش خود را برای خرید واکسن انجام میدهیم و به ملت اطمینان میدهیم تا پایان دولت همه افراد پرخطر واکسینه شود و به دنبال این هستیم حدود ۱۴ میلیون نفر را تا پایان دولت واکسینه کنیم.
وی اظهار داشت: بر این اساس در مساله مبارزه با کرونا انشاءالله قدمهای خوبی برداشته خواهد شد و کارهای خوبی آغاز شده و همین رویه را ادامه میدهیم البته واکسن ایرانی هم میرسد و امیدواریم در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه واکسن ایرانی هم به دست مردم برسد و بتوانند از آن استفاده کنند.
رئیس جمهور گفت: اقدامات ایران در زمینه بهداشت و درمان بسیار قابل توجه بوده و در طول تاریخ قابل ذکر است. شما میدانید برای تهیه مواد غذایی و بهداشتی حتی در اروپای مدرن هم مردم در صف میایستادند و گاهی اوقات فروشگاهها خالی بود و از کالا خبری نبود. از ایرانیهایی که در اروپا زندگی میکردند بپرسید در فروردین سال ۹۹ چه وضعی داشتند. آنان حتی برای دارو و تخت بیمارستانی دچار مشکل بودند.
وی اظهار داشت: در کشور ما این مشکلات پیش نیامد و فروشگاهها غارت نشد و صفهای طولانی برای گرفتن مواد بهداشتی و شست و شو تشکیل نشد و مردم پشت در بیمارستانها نماندند. مردم به جای تخت بیمارستان روی چمن بیمارستان نخوابیدند و مردم همه این مسائل را دیدند و کار بزرگ دولت دوازدهم در شرایط تحریم بود اما آن را به خوبی انجام داد و باز هم انجام میدهیم.
روحانی بیان کرد: جبهه سوم جبهه مقابله و خنثی سازی تحریمها، تخریبها، سخنان ناروا، دروغ و مسائل غلط علیه دولت یازدهم و دوازدهم است. بنده نمی دانم ترامپ چه کار خوبی در حق آنان کرده و یا چه چیزی به این افراد داده است که حتی یک بار هم درباره ظلم ترامپ حرف نمیزنند و میترسند احترام ترامپ در ذهن شان کم شود. باید بگویم ترامپ جانی بود و چرا حرف نمیزنید؟ چه کسی مردم ایران تحریم کرد و این جنگ را به راه انداخت؟ چه کسی رابطه بانکهای ما را با دیگر بانکها قطع و پولهای ما را مسدود کرد. چه کسی نگذاشت ما نفت خود را به فروش برسانیم؟
وی گفت: چرا منتقدان در مقابل ترامپ جنایتکار موضعگیری نمیکنند؟ این افراد فقط میگویند مدیریت دولت ضعیف بوده است. اگر مدیریت ما ضعیف بوده است، پس این همه تخت بیمارستانی و تلاش برای نجات مردم و کمک به اقشار ضعیف جامعه چیست؟ ما حمایتهای زیادی از اقشار ضعیف جامعه کردیم و در شرایط سخت سهام عدالت را احیا کردیم.
روحانی تصریح کرد: آیا اضافه شدن حقوق، همسان سازی حقوق بازنشستگان، اعطای وامهای متعدد به مردم و پولهایی که برای کرونا خرج شد را نمیبینید؟ بهتر است همه این اقدامات را کنار هم بگذارید و بدانید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این مدت اعطا شده است. دولت در شرایط جنگ تحمیلی این کار بزرگ را انجام داد.
رئیس جمهور گفت: همین امروز وزیر نیرو گزارش داد و به یکی از افتتاحهای این وزارتخانه اشاره کرد که اعتبار آن بیش از هزار میلیارد تومان است. ما هر روز چنین طرحهایی را افتتاح میکنیم و برخی افراد واقعیتها را نمیبینند و سیاه نمایی میکنند و فکر میکنند اگر چهره دولت را سیاه کردند چهره نظام سفید میشود اما ما این کم عقلی را کجا ببریم؟
وی اظهار داشت: سیاه نمایی و سفیدنمایی را باید کنار بگذارند و باید واقعیتها را برای مردم بگویند و اینجا یک وظیفه سنگینی بر دوش رسانهها و دولت است، ما باید واقعیتها را بگوییم. ایام، ایام انتخابات است و تهمتها و تخریب چند برابرمی شود و باید واقعیتها را برای مردم توضیح دهیم.
روحانی گفت: ما در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ هستیم و ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری آغاز شده و همه باید تلاش کنیم پای صندوقهای رأی شلوغ شود. ما به سهم خودمان تمام تلاشمان انجام میدهیم و اگر لازم باشد تعداد صندوقها را افزایش میدهم و اقداماتی را انجام میدهیم که شرایط مناسب باشد و حتی ساعت رأیگیری بیشتر باشد و بخشی از انتخابات الکترونیکی باشد و همه اقدامات لازم را در این زمینه انجام میدهیم. همچنین تلاش میکنیم فضای امن و سالمی در انتخابات حاکم باشد.
وی تصریح کرد: دولت به تنهایی نمیتواند این امر مهم را به مقصد برساند و همه باید دست به دست هم دهیم و کاری کنیم مردم همه پای صندوقهای رأی بیایند. روز گذشته هم رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که اولویت اصلی ایشان انتخابات پرشور با حضور گسترده مردم است و حضور پرشکوه مردم در انتخابات اولویت اول نظام است، ما باید کاری کنیم همه را امیدوار کنیم و همه ببینید کاندیدای مورد نظرشان در لیست کاندیداهای تأیید شده نهایی حضور دارد و اگر این اتفاق بیفتد، همه انشاءالله پای صندوقهای رأی میآیند و انتخابات پرشور و گستردهای خواهیم داشت و امیدوارم ۲۸ خرداد روز مبارکی برای مان باشد.
