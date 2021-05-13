ظریف وارد مادرید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در آغاز تور اروپایی خود وارد مادرید شد.

گسترش همه جانبه روابط دوجانبه و همکاری مشترک در موضوعات موردعلاقه فی‌مابین تمرکز اصلی این سفر خواهد بود.

وزیر امور خارجه روز چهارشنبه به منظور دیدار و تبادل نظر در خصوص موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای و همچنین بررسی آخرین تحولات سرزمین‌های اشغالی و تجاوزات رژیم صهیونیستی به مقدسات مسلمانان، در راس هیئتی به سوریه سفر کرده بود.

وی در این سفر علاوه بر دیدار و تبادل نظر با مقامات بلندپایه دولت سوریه با رهبران گروه‌های فلسطینی مقیم سوریه نیز دیدار و آخرین وضعیت تحولات صحنه فلسطین اشغالی را بررسی کرد.