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۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱

ظریف وارد مادرید شد

ظریف وارد مادرید شد

رئیس دستگاه دیپلماسی در آغاز تور اروپایی خود وارد مادرید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در آغاز تور اروپایی خود وارد مادرید شد.

گسترش همه جانبه روابط دوجانبه و همکاری مشترک در موضوعات موردعلاقه فی‌مابین تمرکز اصلی این سفر خواهد بود.

وزیر امور خارجه روز چهارشنبه به منظور دیدار و تبادل نظر در خصوص موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای و همچنین بررسی آخرین تحولات سرزمین‌های اشغالی و تجاوزات رژیم صهیونیستی به مقدسات مسلمانان، در راس هیئتی به سوریه سفر کرده بود.

وی در این سفر علاوه بر دیدار و تبادل نظر با مقامات بلندپایه دولت سوریه با رهبران گروه‌های فلسطینی مقیم سوریه نیز دیدار و آخرین وضعیت تحولات صحنه فلسطین اشغالی را بررسی کرد.

کد مطلب 5211188

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