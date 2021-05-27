نماز جمعه این هفته در تمامی شهرهای استان فارس اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملک مکان صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق اعلام ستاد استانی مقابله با شیوع کرونا و بر اساس رنگ‌بندی تعیین شده در نرم افزار ماسک، ۱۴ شهرستان فارس در وضعیت زرد و ۲۲ شهرستان استان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

او ادامه داد: شهرستان‌های زرین‌دشت، گراش، فراشبند، فیروزآباد، سروستان، بیضاء، سپیدان، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، سرچهان، خرم بید، رستم، و مهر در وضعیت زرد و سایر شهرستان‌ها در وضعیت نارنجی قرار دارند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با شیوع کرونا، جمعه این هفته ۷ خرداد ماه، نماز جمعه در تمام شهرهای زرد اقامه و برگزار می‌شود.

حجت الاسلام ملک مکان عنوان کرد: نماز جمعه در شهرهایی که در وضعیت نارنجی قرار دارند، در فضای باز یا سالن‌های بزرگ و دارای سقف مرتفع و با جمعیت و زمان محدود برگزار خواهد شد.

او یادآور شد: همچنین نماز جمعه این هفته شهر شیراز در مسجد شهدا (مصلای سابق) ابتدا خیابان ۹ دی برگزار خواهد شد.