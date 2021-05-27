به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی روزهای اخیر خاموشی‌های برق مشکلاتی را برای مردم استان بوشهر ایجاد کرده است که در تلاش برای رفع این مشکل هستیم.

وی به میزان بالای تولید برق در نیروگاه‌های مستقر در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با وجود نیروگاه اتمی و نیروگاه‌هایی که در سطح استان وجود دارد مازاد بر مصرف استان برق تولید می‌کنیم.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخشی از برق تولیدی استان بوشهر در اختیار هم‌وطنان در دیگر مناطق قرار می‌گیرد افزود: حق مردم ما این نیست که با سوءمدیریت مسئولین دچار سختی و مشقت دوچندانی شوند.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر کمبود تولید برق نداریم تصریح کرد: مشکل تولید برق نداریم بلکه مشکل سو مدیریت داریم، ما در توازن تولید و مصرف برتری داریم و این خاموشی گسترده و بی ضابطه هیچ محلی از اعراب ندارد.

جمیری با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات را می‌توان با مدیریت صحیح رفع کرد افزود: منابع و استعدادهای فراوانی در آب و برق داریم ولی به دلیل ضعف مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها استفاده مناسبی نشده است.

وی افزود: با مدیریت صحیح منابع می‌توان مشکل فعلی کمبود آب شهرستان‌های گناوه و دیلم را مرتفع نمود. پیشنهاد کردیم به کشاورزان و دامداران منطقه مجوز احداث چاه بدهند تا از آب شرب برای مصرف دام و آبیاری باغ‌ها استفاده نشود، ولی متأسفانه با سوءمدیریت ها هنوز در این زمینه اقدامی نشده و کماکان سهمیه بندی شدید و کمبود آب گریبانگیر مردم منطقه است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با بیان اینکه همه این مشکلات از جنس مدیریت است، بیان داشت: من در جلسه کمیسیون انرژی به وزیر نیرو گفتم که عمده مشکلات حوزه آب و برق حاصل ضعف مدیریت و عدم آینده نگری متولیان امر است.

وی گفت: این‌طور نمی‌شود که در تابستان به فکر تأمین آب و برق بیفتیم، در صورتی که همه می‌دانستند خشکسالی و کاهش بارش در تابستان مشکل ساز خواهد شد. با این گرمای شدید و طاقت فرسا به هیچ وجه این حجم از خاموشی و قطعی آب برای مردم ما پذیرفتنی نیست.

جمیری ادامه داد: نباید برنامه‌های خاموشی استان‌ها دستوری باشد بلکه باید متناسب با ظرفیت موجود در استان‌ها اعمال شود. در استان ما با وجود این گرمای طاقت فرسا ۷۵ درصد سهمیه خاموشی به مردم تحمیل می‌شود، در صورتی که در استان‌های همسایه بار این خاموشی به بخش کشاورزی و دیگر بخش‌ها منتقل شده و فشار کمتری به خانوارها وارد می‌شود.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکت‌های پارس جنوبی اذعان کرد: سهم خاموشی روزانه استان بوشهر حدود ۲۰۰ مگاوات است، با نظرات کارشناسی احصا شده، مقرر شد شرکت‌های نفت و گاز منطقه، برق مازاد خود را به شبکه سراسری تزریق کنند که میزان آن از سهمیه خاموشی استان نیز بالاتر است.

وی با تقدیر از همراهی شرکت‌های پارس جنوبی اظهار داشت: امیدوارم با برنامه ریزی مناسب مدیران شرکت توزیع برق و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود ظرف یک یا دو هفته آینده شاهد کاهش سهمیه خاموشی استان باشیم و بخش اندکی از بار سنگینی که بر دوش مردم عزیز ماست برداشته شود.