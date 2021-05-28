به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: معادن در دنیا بالای ۷۰۰ متر کاوش می‌شوند اما کاوش تمامی معادن ما زیر ۷۰۰ متر است.

وی ادامه داد: میانگین کاوشی که ما در سطح کشور انجام می‌دهیم هفت متر است در صورتی که در سطح دنیا بالای ۷۹ متر است و اینها اصلاً قابل مقایسه نیست.

زاکانی گفت: در سال ۹۸، هزار کیلومتر کاوش معدن داشتیم اما در کشور چین در سال ۲۰۱۷، ۵ میلیون و کانادا ۳ میلیون کیلومتر کاوش داشته است، ما کجاییم و آنها کجا هستند. برای همین است که ما از رتبه ۷ دنیا به رتبه بیستم رسیده‌ایم.

وی افزود: ۲۵ سال است که در حوزه کاوش معدن کار بزرگ انجام نداده‌ایم. معدن و فعالیت در آن می‌تواند پیشران باشد. نباید این معادن را مفت بدهیم تا عده‌ای ببرند. باید حق مردم را داد. کشوری که هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز آبی در خلیج فارس دارد و با جزایر ۱۸۰۰ کیلومتر می‌شود آیا باید در فقر زندگی کند؟ بهترین جای کشورها نزدیک ساحل آنهاست. شما به چابهار بروید و ببینید مردم چگونه زندگی می‌کنند، این خجالت ندارد؟

دعوای بین وزرا را نباید به سفره مردم کشاند/ ۴ رویکرد تحولی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی پس از ضبط برنامه انتخاباتی اش در ساختمان شهدای رادیو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مهار گرانی‌های افسار گسیخته در دولت تان چه برنامه‌ای دارید؟گفت: این موضوع به نظارت مربوط می‌شود و ما با گرانی‌های افسار گسیخته‌ای روبرو بوده ایم که دولت وظیفه خود را در کنترل قیمت اقلام اساسی مردم انجام نداد.

وی تاکید کرد: امسال ۹ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌ها کنار گذاشته شده بود و مقرر شد نهاده در اختیار قرار گیرد، اما نبود نظارت بر توزیع موجب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شد و مرغی که باید کمتر از ۱۵ هزار تومان به دست مردم می‌رسید در مقاطعی به بالاتر از ۳۵ هزار تومان هم رسید یعنی ما پول را دادیم چوب را خوردیم و پیاز را هم نوش جان کردیم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: قطعا نظارت بدون حضور مردم و اصناف قابل تحقق نیست و وزارتخانه‌ها نیز باید به وظایف نظارتی خود عمل کنند، اما ما دیدیم که وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی همدیگر را قبول نداشتند و دولت نباید دعوای خودش را بر سر سفره مردم بیاورد و باید مشکلات مردم را با نوکری حل کنند و مردم را در امور مشارکت دهند.

زاکانی گفت: با نظارت بر بخش تولید و توزیع می‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ارتقا معیشت مردم چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: ما در برنامه خود ۴ رویکرد تحولی داریم که رویکرد اول ناظر به حوزه اقتصاد مدیریت است چرا که هم اکنون اقتصاد ما دولتی است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: اساس حرکت ما بر مبنای جهش تولید و رفع موانع پیش روی تولید است که با کمک خداوند و همه متخصصان سعی می‌کنیم مشوق‌های تولیدی داده شود تا تولید حرف اول را بزند.

زاکانی افزود: بی شک مقابله با مفاسد اقتصادی و بروکراسی و برداشتن موانع جدی تولید هدف مقدماتی ماست و در بخش تولید کاری خواهیم کرد که منجر به خلق ثروت و قدرت برای همگان شود و تلاش ما این است که موضوع تورم و اشتغال را به عنوان معضل جدی حل کنیم.

وی گفت: عدالت در تولید و توجه به توزیع مناسب می‌تواند ریشه فقر را بخشکاند و نشاط و شادابی در جامعه حاکم کند.