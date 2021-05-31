۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۷:۳۹

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت عنوان کرد؛

پیامک واکسن برای چه کسانی ارسال می‌شود/توزیع ۵.۴ میلیون دوز واکسن

پیامک واکسن برای چه کسانی ارسال می‌شود/توزیع ۵.۴ میلیون دوز واکسن

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، در ارتباط با روند واکسیناسیون افراد گروه های هدف، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادق تبریزی با بیان اینکه همچنان کار واکسیناسیون کرونا با استفاده از واکسن‌های وارداتی در حال انجام است، گفت: امیدواریم از پایان خرداد واکسن ایرانی در اختیار داشته باشیم و واکسیناسیون را از طریق تولیدات داخلی انجام دهیم.

وی افزود: چهار واکسن در فاز ۳ مطالعات بالینی هستند که شامل دو واکسن برکت و انستیتو پاستور است که کار مشترک با کوبا است به نظر می‌رسد که سریع‌تر از بقیه به دست ما خواهد رسید.

صادق تبریزی گفت: تاکنون حدود ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار نفر واکسن دریافت کرده اند و حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واکسن توزیع کردیم. همچنین ۴۵۱ هزار نفر در سامانه سلامت نام نویسی کرده اند و برای حدود ۳۵۵ هزار نفر نوبت داده شده و یا واکسن تزریق شده است و مابقی امروز نوبت دهی خواهند شد.

وی ادامه داد: پیامک واکسن برای افرادی ارسال می‌شود که در سامانه سلامت ثبت نام کرده باشند و کسانی که ثبت نام نکرده اند در حال حاضر برنامه‌ای نداریم مگر اینکه جز جمعیت تحت پوشش ما باشند.

صادق تبریزی توصیه کرد: کسانی که جز جاماندگان تزریق واکسن هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه سلامت و ثبت نام برای تزریق واکسن اقدام کنند.

