به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادق تبریزی با بیان اینکه همچنان کار واکسیناسیون کرونا با استفاده از واکسنهای وارداتی در حال انجام است، گفت: امیدواریم از پایان خرداد واکسن ایرانی در اختیار داشته باشیم و واکسیناسیون را از طریق تولیدات داخلی انجام دهیم.
وی افزود: چهار واکسن در فاز ۳ مطالعات بالینی هستند که شامل دو واکسن برکت و انستیتو پاستور است که کار مشترک با کوبا است به نظر میرسد که سریعتر از بقیه به دست ما خواهد رسید.
صادق تبریزی گفت: تاکنون حدود ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار نفر واکسن دریافت کرده اند و حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واکسن توزیع کردیم. همچنین ۴۵۱ هزار نفر در سامانه سلامت نام نویسی کرده اند و برای حدود ۳۵۵ هزار نفر نوبت داده شده و یا واکسن تزریق شده است و مابقی امروز نوبت دهی خواهند شد.
وی ادامه داد: پیامک واکسن برای افرادی ارسال میشود که در سامانه سلامت ثبت نام کرده باشند و کسانی که ثبت نام نکرده اند در حال حاضر برنامهای نداریم مگر اینکه جز جمعیت تحت پوشش ما باشند.
صادق تبریزی توصیه کرد: کسانی که جز جاماندگان تزریق واکسن هستند میتوانند با مراجعه به سامانه سلامت و ثبت نام برای تزریق واکسن اقدام کنند.
