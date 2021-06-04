به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری در مورد برنامه‌هایش برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: باید کشور را به صورت کارشناسی اداره کنیم. در دوره‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد در جلسه هیئت دولت آقای روحانی بر ارز ۳۸۰۰ تومانی آقای سیف بر ارز ۳۴۰۰ تومانی اعتقاد داشتند، اعلام شد که آقای پور ابراهیمی و آل اسحاق اعتقاد به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، در هیئت دولت گفتند که صلوات بفرستید ارز ۴,۲۰۰ تومانی تصویب شد.

زاکانی اظهار داشت: تصمیمات دولت در بازار ارز غیرکارشناسی و از نوع سیاست زدگی بود و به همین دلیل کار بازار ارز به اینجا رسید.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: سال ۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار و سال ۹۹ حدود ۹ میلیارد دلار به ارز دولتی اختصاص دادیم، که نتوانستیم از این ارز به درستی استفاده کنیم و به دست دلالان افتاد و کالاها با ارز ۳۵ هزار تومانی به دست ملت رسید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مشکل کشور لَختی، بی ارادگی، خودباختگی و عدم ثبات در سیاست گذاری است که موجب شده است نوسانات ارز در بازار ریشه تولید و سازندگی را بزند.

نماینده مردم قم تاکید کرد: بخشی از بازار به دنبال خرید ارز است تا سرمایه‌ای که در اختیار دارد آب نشود. از سال ۹۰ تا ۹۸ حدود ۳۴ درصد سرمایه ملی کاهش یافته است. در طی پنجاه و هشت سال گذشته ۳۳۲۰ بار ارزش پول ملی کاهش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که ارز دو نرخی در دولت شما ادامه می‌یابد، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی است که دست دلال‌ها را در دولت باز می‌کند. ارز ۴۲۰۰ را حذف می‌کنم و کاری می‌کنم تا عوائد آن سر سفره مردم برود.

زاکانی اظهار داشت: نرخ ارز را نمی‌توان دستوری کنترل کرد. نقدینگی وحشتناک افزایش یافته و پایه پولی دو برابر شده است، علت این مشکل این است که اقتصاد را به صورت دستوری اداره کرده‌اند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد بازار مسکن گفت: افتخار وزیر مسکن این است که در طول مدیریت اش یک خانه نساخته است.

وی ادامه داد: طبق قانون باید سالانه یک میلیون، مسکن ساخته شود، مردم سالانه ۳۵۰ هزار مسکن می‌سازند. حدود ۷ تا ۹ ماه باید برای گرفتن مسکن زمان صرف کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: آنقدر وضعیت مسکن خراب است که اگر کسی در تهران بخواهد خانه ۷۵ متری اجاره کند باید حدود ۵۸ درصد حقوقش را بدهد. برای خرید مسکن اگر کسی یک سوم حقوقش را کنار بگذارد ۷۷ سال طول می‌کشد که صاحب مسکن شود مردم که عمر نوح ندارند. مردم نیازمند هستند طبق قانون اساسی هر خانواده ایرانی باید یک مسکن داشته باشد.

نماینده مردم قم تاکید کرد: قانون مجلس در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی خواهیم کرد تا خانه خالی برای سوداگری استفاده نشود. سعی می‌کنیم مجوزهای ساخت مسکن تسهیل شود. به مردم وعده می‌دهم در سال اول دولت اقدام و اصلاح با راه‌اندازی دولت الکترونیک کاری کنم که مجوزهای یک روز صادر شود.

وی افزود: ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده داریم که تهدید بزرگی است و باید آن را تبدیل به فرصت بزرگ برای بازآفرینی شهری کنیم.

زاکانی اظهار داشت: یکی از پیشرانه‌های جهش تولید، مسکن است. باید ساخت صنعتی مسکن را در دستور کار قرار دهیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد برنامه‌هایش برای حمایت از اقشار ضعیف و توزیع کالاهای اساسی گفت: باید اقشار ضعیف را در سرمایه‌های کشور شریک کنیم. طرحی برای اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو تدوین کردیم. ۲۳ میلیون و ۹۰۰ خانوار داریم. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده خودرو دارند و ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده خودرو ندارند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: ۱۰۰ شخص حقیقی وجود دارند که بالای ۵۰ خودرو را دارند، ۶ هزار نفر نیز وجود دارند که ۱۱ تا ۵۰ خودرو دارند، ۶ درصدی که دو خودرو دارند بدون تغییر قیمت بنزین، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین با نرخ ۱,۵۰۰ تومان می‌دهیم.

نماینده مردم قم تاکید کرد: افراد می‌توانند این بنزین را به دولت واگذار کنند و دولت این بنزین را صادر کند، یا می‌توانند در بازار بنزین را بفروشد. ۴۰ میلیون نفر در کشور از این طرح منتفع می‌شوند.

وی افزود: خاصیت این کار این است که مردم در نوع مصرف انرژی شریک می‌شوند از اول مهرماه امکان اجرای این طرح وجود دارد.

زاکانی اظهار داشت: اگر تدبیر کنیم می‌توانیم همین کیک اقتصاد را به بهترین نحو تقسیم کنیم. به دنبال تدوین طرح برای اهدای بن‌کالا هستیم. می‌توان کارت هوشمند را شارژ کرد دلالی را حذف کنیم و تضمین داشته باشیم که افراد با بن کالای خود از هر مغازه‌ای که می‌خواهند خرید کنند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ۲۵ میلیون نفر در کشور ما کمتر از ۴ میلیون و نیم دریافت می‌کنند و زیر خط فقر فقر هستند همین الان ۳۷۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی است.

نماینده مردم قم در مورد برنامه‌هایش برای اصلاح خصوصی سازی تاکید کرد: سال‌ها خصوصی سازی با فساد همراه بوده است.دولت‌ها از واگذاری‌ها را برای تأمین هزینه‌های خود را در دهه هفتاد، هشتاد و نود استفاده کردند که موجب شد امکانات چند صد هزار میلیارد تومانی به افراد غیر موجه واگذار شود.

وی افزود: یک مورد خصوصی‌سازی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که به سه برادر رسیده است کل حقوق‌بگیران کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند چرا باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این سه نفر برسد. با اجرای مقررات، شفافیت و رفع تعارض منافع می‌توان خصوصی‌سازی دقیق داشت و این کار باید انجام شود.

زاکانی در مورد بازار سرمایه گفت: اطلاعات رسمی در مورد بازار سرمایه داشتم که دولت در چه باتلاقی مردم را وارد می‌کند به مردم گفتم که در این بازار وارد نشوید. دولت حباب درست کرد و با ترکیدن آن عملاً هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مال مردم دود شد و به هوا رفت.

زاکانی گفت: دولت باید خود را خرج بازار سرمایه کند اما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه بیرون کشید و خرج خود کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: دولت اقدام و اصلاح خود را برای بازار سرمایه هزینه خواهد کرد و با سیاستگذاری‌های بی ثبات و قیمت‌گذاری های دستوری بازار سرمایه را قربانی نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه دوستان کشورداری بلد نیستند گفت: کشور را باید با اهل علم و عقلانیت و دقت اداره کرد.

وی ادامه داد: در بازار سرمایه در جهت ایجاد ثبات و امید بخشی به مردم و رونق بازار دخالت می‌کنم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد مبارزه با فساد گفت: دو دهه است که در برابر فساد ایستاده‌ام. از دانه درشت‌ها آغاز کردم، معتقدم تا زمانی که این ریشه دارهای بی ریشه، این دزدهای با چراغ و این گردن کلفت‌هایی که از مال مردم ارتزاق می‌کنند و سر سفره مردم نشستند مردم در فشار خواهند بود. بیش از ۷۰ بار به بازپرسی رفتم و ۱۵ بار به دادگاه رفتم.

زاکانی اظهار داشت: حرکت بسیار قاطعی را در دولت اقدام و اصلاح برای مبارزه با مفاسد خواهیم داشت. برای تولید، حکمرانی فضای مجازی، دولت الکترونیک، تمرکززدایی و مبارزه با فساد اقتصادی و فساد اداری برنامه تدوین کرده‌ام.

وی ادامه داد: ۲۰ درصد مجوزها شفاف و ۸۰% غیر شفاف است.

زاکانی در پاسخ به سوالی در مورد ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گفت: وزارت رفاه امسال ۷۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است که فاجعه است. مدیریت غیر علمی و غیر کارشناسی فامیل سالارانه و سیاست زدگی در شستا و صندوق‌های بازنشستگی این مشکلات را ایجاد کرده است. مال بازنشسته را می‌خورند و به یغما می‌برند من مانع این کار خواهم شد و با یک نگاه علمی و دقیق حقوق بازنشستگان را استیفا می‌کنم. تأمین کسری این صندوق بر عهده دولت است.

وی تاکید کرد: در سال اول بودجه شفاف به مجلس ارائه خواهم کرد اول جای اصلاح شده در کشور دولت سیزدهم خواهد بود.