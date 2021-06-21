استان تهران در وضعیت نارنجی آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: اولویت اول ما اخطار و سپس کاهش فشار است و با این حال بی‌توجهی به این هشدارها قطع آب را به دنبال دارد. به‌زودی در مناطق پرمصرف هم کاهش فشار آب را اعمال خواهیم کرد، ولی برنامه‌ای برای جیره‌بندی و سهمیه‌بندی آب تا این لحظه در استان تهران نداریم. امسال ما برنامه‌ای برای قطع یا نوبت‌بندی آب تا به امروز نداشته‌ایم و نخواهیم داشت، ولی وضعیت نگران‌کننده‌ای را در سدهای استان تهران شاهد هستیم.

وی در خصوص نوبت‌بندی آب در تهران تصریح کرد: امسال به لحاظ کاهش بارندگی در کشور سال ویژه‌ای است، در مقایسه با ۵۰ سال اخیر میزان بارش‌ها در سراسر کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. میزان مصرف استاندارد معادل ۱۴ مترمکعب برابر با ۱۴ هزار لیتر در ماه است که اگر این عدد بیش از چهار برابر افزایش پیدا کند، اخطار و قطعی آب را در پی دارد.

به گفته این مقام مسئول سه وضعیت سبز، نارنجی و قرمز را برای تهران تعریف کرده‌ایم که سال گذشته به دلیل وضعیت مناسب بارش‌ها در قسمت سبز قرار داشتیم و وضعیت ذخایر سدها خوب بود، اما امسال شهر و استان تهران در قسمت نارنجی قرار گرفته و تا به این لحظه وارد شرایط قرمز نشده‌ایم.