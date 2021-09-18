کاهش ۳۸۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بختیاری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران سال آبی جاری را بدترین شرایط در ۵۰ سال اخیر کشور دانست و گفت: در استان تهران طی سال جاری ۳۵ درصد کاهش بارندگی و افزایش سه درجه‌ای دمای هوا را شاهد بودیم و در این شرایط ۳۸۰ میلیون متر مکعب از مخازن سدها کاهش یافت.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران از رشد سالانه ۲.۵ درصدی مصرف آب در شهر تهران خبر داد و افزود: این رشد به دلیل افزایش جمعیت پایتخت و طبیعی است، اما در سال جاری تنها یک درصد افزایش مصرف در پایتخت داشتیم.

وی از برداشت سالانه ۱۵۰ میلیون متر مکعبی از ذخایر زیرزمینی آب در استان تهران خبر داد و گفت: هر سال حدود ۸۵ درصد یعنی دو برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده می‌کنیم.