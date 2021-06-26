«توتاخانه» روستایی با معماری پلکانی در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، روستای پلکانی توتاخانه بناب با طبیعتی بکر و دست نخورده، ساختاری سنتی داشته و با ۷۰ خانوار و ۷۰۰ نفر جمعیت یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بناب است.

این روستا با توجه به ساخته شدن در سطح شیب‌دار کوه‌ها دارای معماری پلکانی است.

خانه‌های روستای پلکانی توتاخانه به دلیل جلوگیری از نفوذ سرما در فصل زمستان دارای در و پنجره‌های کوچکی هستند و با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و نحوه زندگی اهالی، ساختار ظاهری شکل گرفته در این روستا، سازگاری و هم‌خوانی خوبی با طبیعت اطراف دارد.

این روستا در محدوده کوهستانی استقرار یافته و اطراف آن‌را کوه‌های بلند و مرتفع فرا گرفته است.

ارتفاع توتاخانه از سطح دریا در حدود یک‌هزار و ۹۲۰ متر است و اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد و مهم‌ترین سوغات این روستا شامل خشکبار، حبوبات و قالی است.