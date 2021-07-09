به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، آیت الله نوری همدانی صبح جمعه در دیدار رئیس جمهور منتخب حجتالاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به اینکه امروز دنیا به دو قسمت تقسیم شده، قسمتی استکبار و ایادی استکبار که خود را کدخدای جهان میدانند و انتظار دارند و اقداماتی انجام میدهند تا مردم را زیر دست خودشان نشان دهند و این مطلب با پیشرفت علمی و اقتصادی عملی کنند.
وی افزود: شیطنت و نقشههای خود را این جبهه زر و زور و تزویر همیشه به کار میگرفته و امروز هم در دنیای کنونی حاکم هستند.
این مرجع تقلید افزود: جبهه دیگر جبهه مردم هستند که امروز خودشان بیدار هستند، به نقشههای استکبار پی بردهاند و با مشکلات مواجه هستند، در برابر این دو جبهه دنیا چه قضاوتی میکند. دنیا و مستضعفین جهان و کسانی که زیر چتر فقر زندگی میکنند هم به ستوه آمدهاند.
وی ادامه داد: این همه تبریکات به حضرتعالی کم سابقه است. شرق و غرب و جنوب و شمال به شما تبریک گفتند و خوشحال شدند از اینکه جنابعالی پرچم حرکتی را درست گرفتهاید و آن اینکه عدالت و حق را برپا کنید و این امر سادهای نبود و به خاطر آنکه دولتهای جهان به شما تبریک گفته و خوشحال شوند، شما شناخته شده هستید که طرفدار حق و عدالت هستید. جنابعالی متواضع و مردمی هستید و مردم همین را میخواهند. از این جهت تحولی به وجود آمده و انشاءالله وسعت پیدا خواهد کرد.
حجتالاسلام و المسلمین رئیسی در سفری یک روزه به قم قرار است با مراجع عظام تقلید دیدار و در جامعه مدرسین نیز سخنرانی کنند.
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