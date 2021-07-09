دریافت 44 MB کد مطلب 5253943 https://mehrnews.com/xVGfm ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۵۸ کد مطلب 5253943 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۵۸ نامزدهای بهترین گل مرحله نیمهنهایی یورو ۲۰۲۰ تصاویر گلهای نامزد بهترین گل مرحله نیمهنهایی یورو ۲۰۲۰ را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حذف قهرمان جهان در ضربات پنالتی آرژانتین قهرمان کوپا آمریکا شد لحظه بیهوش شدن بازیکن دانمارک دلایل یوفا برای تعویق یورو ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۱ برچسبها یورو 2020 فوتبال تیم ملی ایتالیا تیم ملی فوتبال اسپانیا تیم ملی فوتبال انگلیس تیم ملی فوتبال دانمارک
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