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کد مطلب 5253943
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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۵۸

نامزدهای بهترین گل مرحله نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۰

نامزدهای بهترین گل مرحله نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۰

تصاویر گل‌های نامزد بهترین گل مرحله نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۰ را مشاهده می‌کنید.

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