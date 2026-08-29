https://mehrnews.com/x3cW4s ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6931806 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۸ حضور پرشور مردم مشهد در مهمانی امت احمد مشهد- در شب ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) مردم چهارراه برق مشهد در مهمانی امت احمد شرکت کردند. دریافت 36 MB کد مطلب 6931806 کپی شد مطالب مرتبط جشن میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) در چناران پیامبر اکرم(ص) الگوی کامل مجاهدت؛جشن خیابانی «امت احمد» در ارومیه تشرف مشهدیها در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) به حرم امام رضا(ع) نورافشانی آسمان مشهد در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) حال و هوای حرم امام رضا(ع) در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) جشنهای «امت احمد»؛ تجلی عهد نبوی برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) توسط مردم مبعوث شده خلیل آباد برچسبها مهمانی امت احمد(ص) مشهد ولادت امام صادق(ع)
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