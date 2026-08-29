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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۸

حضور پرشور مردم مشهد در مهمانی امت احمد

حضور پرشور مردم مشهد در مهمانی امت احمد

مشهد- در شب ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) مردم چهارراه برق مشهد در مهمانی امت احمد شرکت کردند.

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کد مطلب 6931806

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