به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت «احمد جبرئیل»، دبیر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت فرمانده مبارز و رزمنده نستوه آقای احمد جبرئیل، دبیرکل فقید جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، را به همه بازماندگان و ملت مقاوم و مظلوم فلسطین تسلیت عرض می‌کنم.

این شخصیت مبارز و مقاوم در برابر جنایات و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی که در عمر پربرکت خود لحظه‌ای از تلاش و ایثارگری در راه آرمان فلسطین کوتاه نیامد، قطعاً همواره در یاد و خاطر مردم مظلوم فلسطین و مبارزان و مجاهدان محور مقاومت به عنوان الگویی مثال زدنی در ادامه مسیر مبارزه با اشغالگران صهیونیست باقی خواهد ماند.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت الهی مسئلت دارم.