به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمندپور پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که در محل نهاد امام جمعه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اساسی که این روزها در فضای مجازی و رسانه‌های دزفول مطرح است، نابسامانی‌های فرهنگی که در سواحل دزفول رخ داده است.

وی با انتقاد از بزرگ جلوه دادن برخی حواشی در فضای مجازی افزود: در سخت‌ترین شرایط یک انتخابات با حضور پرشور مردم و مشارکت ۶ هزار نفر عوامل اجرایی در شهرستان دزفول برگزار شد که در این راستا اعتراضات مسالمت‌آمیزی نیز صورت گرفت که پیگیری شد اما هیچ‌گونه بیانیه تقدیری از برگزارکنندگان انتخابات منتشر نشد.

فرماندار ویژه دزفول تصریح کرد: برای برنامه‌های چهارم خرداد که با عظمت و قدرت برگزار شد و حتی مرکز استان نیز از نحوه برگزاری برنامه‌های بزرگداشت روز دزفول به وجد آمده بود باز هم خبری از بیانیه قدردانی نبود؛ بنابراین باید گفت اتفاقات خوب شهرستان همواره در مظلومیت قرار می‌گیرند اما در این بین اگر حاشیه کوچکی در سطح شهر رخ دهد به صورت گسترده بیانیه و انتقاد منتشر می‌شود.

فرهمندپور انتقاد سازنده را امری ارزشمند برشمرد و گفت: اما در ورای این همه انتقاد چه میزان راه‌حل وجود داشته است؟ در برخی انتقادها به گونه‌ای مطالب بیان می‌شوند که به ضرر آرامش شهر و در مسیر کوچک شمردن زحمات دستگاه‌های فرهنگی است.

وی با تأکید بر لزوم ارائه راهکار در کنار انتقاد سازنده گفت: خیلی‌ها یک زمانی در سطح شهر مسئولیت داشتند و با وجود اینکه مشکلات را می‌دیدند و می‌دانستند اما کاری از پیش نبردند ولی اکنون منتقد شده‌اند.

فرماندار دزفول در ادامه با بیان اینکه بوستان علی کله یک ظرفیت گردشگری است و این مکان همچون تمام نقاط گردشگری در جهان دارای یکسری حواشی است، افزود: راهکار اساسی برای رفع ناهنجاری‌های به وجود آمده در بوستان ساحلی علی کله، بستن این مکان نیست؛ بوستان علی کله به دلیل شیوع کرونا چندین ماه تعطیل بود و کار تا جایی پیش رفت که پیمانکار آن از ما شکایت کرد چرا که در کنار هزینه‌ای که باید هر ماه به شهرداری پرداخت کند، نیروهای زیادی نیز بیکار شده بودند و ضمن اینکه ما برای تعطیلی اماکن تابع قوانین ستاد کرونا هستیم.

فرهمندپور بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم یک شورای ساماندهی سواحل با حضور نماینده دادستان، فرماندار، نیروی انتظامی شهرداری و … تشکیل شود تا نه تنها بر بوستان علی کله بلکه بر تمام مناطق ساحلی شهر نظارت و برنامه‌های اصولی تدوین و اجرا شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه سال ۹۹، از هر خودروی ورودی در بوستان علی کله ۵۰ هزار ریال دریافت می‌شود؛ بنابراین دیگر پیشنهاد ما این است که این میزان هزینه ورودی برای خودروهای بومی ثابت بماند و برای خودروهای غیربومی به ۵۰۰ هزار ریال افزایش یابد، سپس این ۴۵۰ هزار ریالی که اضافه گرفته می‌شود برای ساماندهی این بوستان و دستمزد نیروهای حراستی هزینه شود؛ البته این پیشنهاد باید در قالب یک لایحه به تصویب شورای شهر برسد.

فرهمندپور یادآور شد: کشفیاتی در بوستان علی کله انجام شد که نشان‌دهنده اقتدار نیروی انتظامی و بسیج و جلوگیری از وقوع ناهنجاری است اما عده‌ای این کشفیات را زیر سوال می‌برند و آن را نقطه ضعف بر می‌شمارند که جای تعجب دارد.

وی همچنین گفت: روز گذشته نشستی با یک شرکت روسی به منظور صادرات مستقیم محصولات کشاورزی دزفول به روسیه برگزار شد اما این اتفاق خوشایند در هیاهوی انتقادات مربوط به بوستان علی کله گم شد در حالی که چنین اخباری باید به خوبی منعکس شوند.

فرماندار ویژه دزفول تأکید کرد: لازم است رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و مسئولان با هم تعامل کرده و در راستای اعتلا و افق بلند شهرستان گام بردارند؛ همچنین حواشی نیز پیگیری شود اما دامن زدن و بزرگ کردن آنها به ضرر شهرستان است؛ بنابراین بهتر است به جای رسانه‌ای کردن برخی موضوعات که آرامش شهر را به هم می‌ریزد، اقتدار شهرستان و اتفاقات خوب را رسانه‌ای کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار کلیپ و تصاویر حاوی ناهنجاری‌های اجتماعی توسط گردشگران غیربومی در تفریحگاه ساحلی علی کله دزفول، این روزها به سوژه داغ فضای مجازی دزفول تبدیل شده است.