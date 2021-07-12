محمد سرگزی رئیس فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رایزنی‌های رئیس جمهور منتخب با اصلاح طلبان گفت: رئیسی در زمان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که به صورت مستقل وارد انتخابات شده و وابسته به جریانات سیاسی معمول نیست. مردم هم بر همین مبنا به او رأی دادند.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تماس‌های رئیس جمهور منتخب با اصلاح طلبان، ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی عمیق کشور باید دولت مردمی از جامعه نخبگانی بهره مند شود. نباید به خاطر گرایش سیاسی، افراد متعهد و متخصص کنار گذاشته شوند لذا رئیس جمهور منتخب با صراحت اعلام کرده که از نیروهای انقلابی و جهادی برای حل مشکلات کشور استفاده می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به برخی شایعات مبنی بر لغو دیدارهای رئیس جمهور منتخب با نمایندگان مجلس، گفت: رئیسی سال‌ها در دستگاه قضایی کار کرده و مدل مدیریتی‌اش این گونه بوده که نظرات مختلف را شنیده و بهترین نظر را استفاده کرده است. قطعاً نظرات نمایندگان برای بهبود وضعیت مردم را نیز خواهد شنید و از نظرات دلسوزانه آنها برای حل مشکلات کشور استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: اما در صورتی که شائبه سهم خواهی یا فرصت طلبی از سوی افراد سیاسی یا نمایندگان مجلس وجود داشته باشد، رئیس جمهور منتخب با قدرت و قوت نظرات پیشنهادی را نخواهد پذیرفت، رئیسی با هر گونه سهم خواهی، سیاسی کاری و معامله بر سر سمت‌های کابینه مخالفت خواهد کرد.

سرگزی با بیان اینکه قاطبه نمایندگان دارای نگاه سهم خواهانه نیستند، اظهار داشت: کابینه سیزدهم فارغ از سهم خواهی‌های معمول انتخاب خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه دولت سیزدهم در عمل از سامانه یاران رئیسی استفاده نخواهد کرد، گفت: بنده نیز به عنوان یک فرد، مدیران شایسته و توانمند را از طریق این سامانه به رئیس جمهور منتخب معرفی خواهم کرد. پس از معرفی، صلاحیت این افراد از لحاظ عمومی، تخصصی و سوابق اجرایی توسط کمیته‌ای که از سوی رئیس جمهور منتخب معرفی شده‌اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی هشدار داد: کمیته‌ای که مسئول بررسی سوابق افراد است باید هوشیار باشد که تحت تأثیر برخی کمپین‌ها و اقدامات سیاسیون برای خرید و فروش کد ملی جهت افزایش طرفداران مدیران قرار نگیرد.

سرگزی تصریح کرد: قطعاً رئیس جمهور منتخب مدیرانی متعهد و متخصص را به عنوان کابینه سیزدهم به مجلس معرفی می‌کند و مجلس نیز با بررسی کارنامه، تعهد و تخصص افراد به آنها رأی اعتماد خواهد داد.