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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۶:۵۰

رئیس انجمن متخصصین پوست ایران مطرح کرد؛

مصوبات کمیسیون ملی حرف پزشکی عادلانه نیست/گلایه دستیاران پوست

مصوبات کمیسیون ملی حرف پزشکی عادلانه نیست/گلایه دستیاران پوست

رئیس انجمن متخصصین پوست ایران، نسبت به دخالت پزشکان عمومی در امور تخصصی رشته پوست، از کمیسیون ملی حرف پزشکی گلایه کرد.

فرهاد هنجنی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اعتراض دستیاران پوست نسبت به مداخله پزشکان عمومی در امور تخصصی رشته پوست اشاره کرد و گفت: دستیاران رشته پوست نسبت به آنچه تحت عنوان مصوبات کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن، اعلام می‌شود، اعتراض دارند.

مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به اعتراض دستیاران رشته پوست نسبت به مداخلات پزشکان عمومی در حرفه تخصصی پوست، افزود: روشی که کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن، بر اساس آن تصمیم گیری می‌کند، درست نیست. زیرا، دستیاران پوست به عنوان معترض مداخله پزشکان عمومی در امور تخصصی رشته پوست، باید در این کمیسیون باشیم و از ادعاهای خودمان دفاع کنیم.

وی ادامه داد: صرف ارائه مستندات به این کمیسیون کافی نیست. زیرا، ما شنیده ایم در همین کمیسیون تصمیم گرفته شده که پزشکان عمومی نسبت به ارائه برخی خدمات متخصصین پوست در مطب خود مجاز باشند که این اصلاً درست نیست.

هنجنی با اشاره به آموزش‌های دانشگاهی تخصصی دستیاران در هر رشته پزشکی، گفت: نمی‌توان به صرف گذراندن دوره‌ای کوتاه مدت مثل لیزر، تزریق ژل و بوتاکس و…، اجازه داشت در امور تخصصی رشته پوست دخالت کرد. پس تکلیف دستیارانی که ۶ سال از عمر خود را صرف گرفتن تخصص و گذراندن دوره طرح می‌کنند، چیست.

رئیس انجمن متخمتخصصین پوست ایران، افزود: آنچه را کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن، برای پزشکان عمومی مجاز اعلام کرده است، در حیطه رشته تخصصی پوست است.

وی گفت: مگر می‌شود با گذراندن دو سه دوره کوتاه مدت بتوان جایگزین متخصصین آن رشته شد.

هنجنی افزود: چنین تصمیم گیری هایی فقط برای متخصصین پوست نخواهد بود و بعدها می‌تواند رشته‌های دیگر پزشکی را درگیر کند.

وی گفت: حرف ما این است که هیأت بورد رشته پوست و انجمن متخصصین پوست ایران، به صورت فعال‌تر به این کمیسیون دعوت شوند و در جریان تصمیمات کمیسیون قرار بگیرند. چون ذی نفع ماجرا ما هستیم و باید حضور داشته باشیم.

کد مطلب 5255825

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    نظرات

    • فرزانه IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      1 0
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      یقینا باید ب این امور رسیدگی بشود. من خودم از زخم خورده های این جریان هستم.
    • معصومه US ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 0
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      باید برای پزشکان عمومی که مردم را فریب میدهند و خود را متخصص زیبایی جا میزنند برخورد شود و قانون واضحی در این رابطه وضع گردد

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